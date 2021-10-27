義電智慧能源(Enel X)以及Gogoro宣佈，雙方將在台灣運用Enel X的虛擬電廠平台與Gogoro Network的電池交換平台，協助將更多的再生能源整併入電網。Gogoro將成為台灣第一家參與虛擬電廠的電動車供應商。

Enel X能使企業在支援再生能源轉型的同時，展現重要價值。Enel X聚合分散式能源建立「虛擬電廠」，以可調度的電力資源支持電網。透過永續運輸及需量反應計畫，要將再生能源電力整合至電網上，也因此有了更多可能。隨著台灣致力於實現「淨零碳排」潔淨能源目標，大量並具多變性的再生能源投入到台灣的電力系統，也因此，整合可調度之電力彈性資源的專業技術服務日益重要且不可或缺。當台電有調度需求時，Enel X的虛擬電廠會降載或饋電——包括Gogoro的GoStations在內的電力彈性資源，以協助保護電網並維持穩定的電力供應。

Gogoro創始人兼執行長陸學森(Horace Luke)表示：「身為永續都市交通和電池交換充電的全球領導者，Gogoro致力於與台灣電力公司等公共事業公司，以及Enel X等業界領導者合作，充分運用電池時移彈性(time-shifted power)等創新技術的潛力來支援再生能源轉型，本次計畫將率先在台灣進行，未來將擴及其他市場。藉由加入Enel X的數位化虛擬電廠平台，我們將創新技術生態系相互融合，藉以支援運用新型再生能源的公共事業。」

Enel X亞太區總裁Jeff Renaud表示：「我們很榮幸能邀請Gogoro加入我們的虛擬電廠網路，共同致力於協助台灣能源產業達到減少碳排和電力化的目標。透過此次合作，Gogoro將成為台灣第一家參與虛擬電廠的電動車供應商，未來預計將有更多的企業加入。對企業來說，這將是一個在推進永續發展目標之際，亦獲得收入來源的嶄新機會。無論是在台灣還是國外，我們都看到了結合Gogoro獨特的分佈式電池交換站網路與Enel X虛擬電廠平台的龐大潛力。藉由這項合作，我們可以共創支援再生能源轉型的新資源，同時加速交通電力化。」