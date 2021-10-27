德意志銀行在第三季獲利為超預期的增加7%，並且為該行連五季出現獲利，為自2012年來最長的連續獲利紀錄。

德銀上季獲利對於美國競爭同業來說可能只是一小筆數目，但是對於執行長索英(Christian Sewing)來說是一場勝利。德銀在過去十多年一系列監管失誤和虧損數十億歐元之下，索英在2019年進行了90億歐元的重整。

第三季歸屬股東淨利來到1.94億歐元(約2.25億美元)，優於去年同期的1.82億歐元淨利，並擊敗分析師預測的1.35億歐元淨利。

德銀的業績表現主要歸功於為緩衝新冠疫情的提撥費用的減少，然德銀進行中的重整工作，卻削減了獲利表現。

摩根大通分析師表示，強勁業績表現，顯示德銀正走在正確的道路上。

德銀股價卻由紅翻黑，周三盤中大跌5.1%，暫報11.3歐元。

隨著疫情緩解，投資銀行業務第三季營收下跌6%。但投資銀行其中的諮詢業務，營收飆升82%，來到1.18億歐元，主要是得益於全球企業併購交易熱潮。企業併購和融資費用的飆升，也提振了美國競爭同業，例如高盛和摩根士坦利。

作為該行最大的業務部門之一，固定收益和外匯交易業務的營收年減12%，主因為市場從疫期情間交易狂潮中平靜了下來。

德銀財務長James von Moltke在電話中對路透表示，受惠貸款增加，管理的資產的流入和利率的升高，德銀行有信心在明年實現至少250億歐元的營收。