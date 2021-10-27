台荷合資電影《詭祭》由鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩、以及荷蘭演員薛斯布隆合演，昨（26日）晚發布了角色海報，可看出5位主角在口罩下的另種樣貌，而也真實反應了因著疫情全球民眾現仍多以口罩示人，難以展露真實自我。鍾瑶回憶笑說當時為了拍這場戲，5人以時尚冷酷裝扮造型、齊步走在東區街頭，印象超深刻，「真的覺得自己走路都有風」。

該片描述一群上流公子千金，厭倦奢華派對，前往山中進行神秘儀式，卻意外變成吸血鬼。鍾瑤坦承小時候就很希望自己是吸血鬼，「因為有紅眼珠很帥，以前很流行戴角膜變色片、常幻想自己是吸血鬼，皮膚白、眼珠很紅那種」，她大笑喊：「但長大後又覺得殭屍比較酷，因為長得比較可怕。但如果我是吸血鬼，會是很中性、帥氣的那種，男女通吃最好！」

鍾瑶的咖啡廳每年舉辦萬聖節變裝趴。（光譜映像提供）

萬聖節即將來臨，恰巧是鍾瑶的咖啡廳Modern Mode cafe週年，她笑曝：「有一年，全店的同仁都說好dress code睡衣，就要穿著睡衣在店裡上班一整天，我特地去市場買了一件阿嬤粉色睡衣加紅色拖鞋，掛了一個娃娃在身上還戴著厚重的眼鏡和髮卷，我合夥人穿著藍白拖高腰衛生褲，結果我們自己興致高昂這樣打扮幫客人服務一整天，居然沒有人覺得我們在萬聖節，只覺得我們很奇怪！」今年則決定把自己變成隱身在沙漠裡的中東人。阮承恩近2年在鐘瑶的咖啡廳幫忙，不忘幫忙宣傳萬聖節派對，「今年也會在30日下午1點到5點在店裡舉辦，這次主題是神秘中東，歡迎大家來玩！」

阮承恩自小與四兄弟姐妹一起長大，沒過萬聖節習慣，父母也少有時間幫小孩DIY服裝。曾在吵鬧卻最終仍抝不過母親的堅持、逛整圈賣場後依然不能買道具服，讓隔天要到校參加萬聖節的他非常低落，「後來哥哥姊姊集思廣益、拿媽媽不穿的絲襪套頭，於是我變成陽春、搞笑又嚇人的『絲襪套頭鬼』，不但逗樂大家、還成為全校焦點。」

來自俄羅斯的安妮，聊到家鄉並沒有過萬聖節的習慣，對吸血鬼的印象多是歐洲來的，「像德古拉那種，我是看書、看電影才知道吸血鬼是什麼東西。」笑說若自己真變成吸血鬼，可能會跟電影中角色一樣善良、不會傷害人的吸血鬼，「也一定要穿搭很時尚的那種，就是要非常愛漂亮。」認為自己跟電影角色很像，像在演自己、得心應手。電影將於12月在台上映。