民眾拿起手機，除了掃描QR碼，還要出示「合力追蹤」App上的疫苗接種狀態，經工作人員確認已完整接種後才能進入購物商場。面對每天確診人數達兩、三千人，這是新加坡祭出的最新防疫措施之一：打完疫苗者才能進商場、景點。

抗疫這場仗打了一年多，新加坡原本預計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率達8成後，可望於9月邁入「與病毒共存」的過渡階段，進一步開放經濟、社會及旅遊活動，悶了許久的民眾都引頸期盼恢復「更正常的生活」。

不料，傳染力更強的Delta變異株打亂了計畫。新加坡8月逐步放寬措施，當月底開始，每天新增案例不斷飆升，從100多例一路往上升到1000、2000、3000多例，10月19日甚至逼近4000例大關，大增3994人確診，又一次刷新疫情以來的單日最高紀錄。

隨著新加坡每天確診人數變多，彷彿COVID-19也離每個人越來越近，身邊或多或少有人確診。近期返星的金曲歌王林俊傑也在當地節目中透露，最近身邊有工作夥伴確診。

官員坦言，病例增加速度比預期還快，為避免醫療體系不堪負荷，不得已再度加強防疫措施，以爭取更多時間為民眾施打疫苗、追加劑及擴增醫療量能。衛生部長王乙康比喻，目前情況就像在下坡路上騎腳踏車，需要適度應用煞車，以免失控翻車。

這次加強防疫措施包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、居家辦公為既定模式等。由於最近每天新增確診人數仍高居3000多人，原定實施一個月的措施也延長一個月至11月底。

其實對生活在新加坡的人來說，這些措施並不陌生，過去幾個月都經歷過。只不過與先前不同的是，如今星國84%人口已完整接種2劑疫苗，也有13%人口打了追加劑。

在疫苗覆蓋率高的背景之下，新加坡不斷擴大「接種者有別」的適用範圍，從打完疫苗者才能到餐廳內用，到完整接種疫苗者才能進入購物商場、景點，有些採訪活動也限完整接種的媒體記者才能參加。自明年1月起，只有完成疫苗接種或已康復者才能返回工作場所辦公。

雖然社交聚會限制最多2人，但電影院及宗教聚會、會展、現場表演、運動賽事等大型活動，若出席者都已完整接種，人數限制仍維持最多1000人，未受到這次加強防疫措施影響。

儘管本土案例居高不下，新加坡逐步重啟邊境的腳步未因此停止，而是持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）。目前來自汶萊、德國、法國、英國、美國、加拿大等10國已完整接種的旅客入境免隔離，僅需在搭機前及抵境後進行PCR核酸檢測，11月還將新增澳洲、瑞士及韓國。

然而，面對每天大量新增的確診案例，有些人難免感到害怕。新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副教授古阿烈（Alex Cook）直言，從減少COVID-19病例到將其視為地方流行病的過程並不容易，這涉及了放下有效的措施、經歷大量確診案例，同時社會大眾也需改變心態，「對已接種者來說，COVID-19就像是流感一樣」。

古阿烈受訪時指出，目前觀測新加坡疫情的重點指標在於加護病房患者人數及死亡案例，只要重症人數不多就不是大問題。最近看到有不少加護病房患者及死亡案例，大多數是少部分放棄接種疫苗的人。

星國衛生部數據顯示，過去28天內，98.7%的確診案例都是輕症或無症狀，主要是疫苗覆蓋率高的緣故。人口約545萬的新加坡至今累計17萬9095人確診，累計339人病故，其中超過200人是在10月病逝。

新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人黃循財坦言，目前可能是抗疫之路「最艱難的」階段，但疫情總會達到高峰，隨著有越多人感染、越多人接種追加劑，「我們對抗病毒的免疫力會更好」。

在亞洲國家之中，新加坡很早就提出「與病毒共存」的策略，韓國也預計下月起逐步轉向與病毒共存的模式。儘管面臨這波疫情，新加坡的目標並未改變，除了疫苗這個重要防疫工具，民眾使用快篩試劑定期自我檢測也是當下防疫生活的寫照。

谷阿烈認為，等到這波疫情達到高峰後，當局會有更多信心鬆綁措施，「也許一波疫情不足以讓生活回到常態」，也可能需要分階段放寬措施。星國總理李顯龍估計，新加坡至少需要3個月或甚至長達6個月才會進入新常態。

面對未知的後疫情時代，新加坡能否如期達到目標，全世界都在看。