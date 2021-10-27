大陸外交部發言人趙立堅27日主持例行記者會。針對美國務卿布林肯聲明支持台灣積極、有意義地參與聯合國體系和國際社會。趙立堅表示，美方聲明嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背自身所作承諾，違反國際關係基本準則，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方表明嚴正立場，並提出嚴正交涉。

澎湃新聞報導，趙立堅隨後強調了四點基本立場：

第一，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括美國在內，全世界有180個國家在堅持一個中國原則基礎上，與中國建立了外交關係。一個中國原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則。不容美方單方面挑戰和曲解。美方在中美三個聯合公報中明確承認，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

第二，台灣地區參與國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程式上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵照一個中國原則和聯大第2758號決議，美方吹捧粉飾台灣所謂民主和貢獻，為台說項，企圖偷換概念，混淆視聽，但國際社會對美國的動機意圖看得一清二楚。50年前，美國妄圖在聯合國製造「一中一台」或「兩個中國」遭到挫敗，今天美國如果還想要開歷史的倒車，就是站在14億中國人民和世界絕大多數國家的對立面，註定要失敗。

第三，台灣當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認「九二共識」，極力拓展所謂國際空間，在台獨分裂的道路上越走越遠，這是對台海和平與穩定最大的現實威脅，也是造成台灣近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結所在。事實上台灣獲得國際民航組織資訊的管道是暢通的，與世界多個城市通航便利，在符合一個中國原則前提下，台灣醫療衛生專家可以參與世界衛生組織相關技術會議，台灣獲取包括新冠肺炎疫情在內的公共衛生健康資訊管道是暢通的。美方拿台灣參與國際民航組織和世界衛生組織說事，騙取同情，打錯了算盤，沒有市場。

第四，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，美方單方面炮製的所謂《台灣關係法》和對台「六項保證」，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反一個中國原則。中方從一開始就絕不接受。一段時間以來，美方在台灣問題上錯誤言行不斷，中方都已經做出堅決必要回應。如果美方繼續在打「台灣牌」的道路上一條路走到黑，必然會給中美關係造成顛覆性的巨大風險，嚴重損害台海和平穩定，也必將嚴重損害美方自身利益。

趙立堅強調，中方敦促美方恪守承諾，切實按照一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止發表不負責任的錯誤言論，停止助台拓展所謂國際空間，不向台獨勢力發出錯誤訊號，以實際行動維護中美關係的政治基礎。