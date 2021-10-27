政黨民調出爐！「台灣民意基金會」昨公布台灣人政黨支持傾向民調，有27％民眾支持民進黨，16％支持國民黨，18％民眾黨，5％時代力量、4％台灣基進，27％中性選民。民眾黨彎道超車，躍居民眾第二大支持的政黨。對此，前民進黨立委林濁水直言，「柯文哲民調下滑，民眾黨支持度上升，關鍵還不是在於兩大黨身上，怪吧」。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨(27日)公布民調，27.1％民眾支持民進黨，16.2％國民黨，17.6％台灣民眾黨，4.8％時代力量，4.3％台灣基進，2％其他政黨，26.6％沒特別支持哪個政黨，1.4％民眾表示不知道或拒答。游盈隆表示，10月台灣政黨競爭最大的驚奇是民眾黨彎道超車，支持度一舉超越國民黨，這是史上第一次。

台灣民意基金會董事長 游盈隆。(圖/本報資料照)

國民黨則回應，任何民調都是參考，但政黨民調部分，該基金會民調與長期追蹤「政黨支持度」的政大選研中心及其他機構有巨幅落差，恐怕也與民眾真實感受不同，相信民眾會加以判斷。

林濁水同日在臉書發文表示，政黨最新民調，民進黨下滑，國民黨卻剩16%竟落在民眾黨之後，最近有什麼大錯特錯的？柯文哲民調下滑，民眾黨支持度上升，關鍵還不是在於兩大黨身上，怪吧？