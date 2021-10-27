日月潭花火音樂嘉年華會重頭戲，花火音樂會，因疫情限制400人入場，日管處公布場外免預約觀賞地圖。（日管處提供／黃國峰南投傳真）

日月潭年度盛事「日月潭花火音樂嘉年華」即將於10月30日星期六登場，不過重頭戲煙火秀及NTSO音樂會，因為疫情關係只演出一場，不過今年首度加入無人機展演，由於400張票早已預約一空，日管處為讓其他遊客也有機會欣賞到煙火，推出場外煙火地圖供民眾參考。

日月潭花火音樂嘉年華自2008年起舉辦至今，以「藝文為主，花火為輔」結合觀光與文化，是每年秋遊日月潭的年度盛會，重頭戲「花火音樂會」則邀請專業樂團，在優美的山光湖間演奏動人音樂、施放繽紛燦爛花火，今年2021年度邀請NTSO青年交響樂團，於10月30日晚間在水社碼頭廣場演出，演奏多首動人樂曲，搭配長達300秒煙火在潭面上空璀璨盛開，並且首度穿插無人機表演。

日管處指出，往年動輒湧入1、2萬人的規模，今年因應疫情首度採入場預約制，限量400人入場，並開放網路預約，不過一開放已迅速額滿，為服務更多遊客，煙火秀將在臉書、YouTube等平台上直播，另公布場外煙火地圖，讓無法入場的遊客也能在周邊場地觀賞燦爛花火，如涵碧步道靠梅荷園前段、梅荷園周邊步道、SPA HOME及星巴克平台、朝霧碼頭等，不過步道夜間照明不足，遊客須留意腳下安全。

集集分局指出，施放場地「水社碼頭商圈」當日將規劃成徒步區，車輛禁止進入，省道台21線的4線道，屆時開放路邊停車，提醒用路人提早進入活動區域，留意停車路段，勿違規停車，以維持交通順暢，請用路人配合。

日管處表示，今年因防疫停辦集團婚禮，活動邀請NTSO台灣青年交響樂團於10月30日晚間在水社碼頭廣場演出花火音樂會；10月30日至31日在向山遊客中心推出「紅茶文化季」；11月13日舉辦「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」活動。