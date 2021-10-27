宏佳騰發表全台首創針對物流業者與載貨需求打造的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列正式登場，將為所有物流業者與載貨需求的民眾取得更安全、好載的車款選擇。宏佳騰執行長林東閔更於發表會中宣佈與物流業者Lalamove及momo締結合作夥伴關係，共同致力提升第一線物流人員的工作體驗。

根據未來流通研究所的調查報告顯示，台灣宅配服務業營業額近10年CAGR（年複合成長率）高達12％。此外，全台機車物流一年也有6.75億件以上的運送量，且電子商務成長率每年持續以雙位數百分比成長；可預見未來物流配送的需求將日益增加。

宏佳騰智慧電車自2019年成立以來，短短兩年內已推出五款智慧電車，深獲市場及消費者肯定，截至今日已突破20000名車主，總銷量穩居國內電車品牌亞軍。宏佳騰執行長林東閔表示：「自疫情爆發以來，我們看見了第一線配送人員的辛勤付出，為我們帶來便利且能安全防疫的生活，然而長時間騎乘機車運送貨物的他們，也值得一台讓他們工作上更方便、更安全的車輛選擇。」

Ai-2 Gather採用Gogoro Network的電池系統，可在全台10600＋個電池交換機櫃進行換電。此外，操作靈活的三輪作動、可停至機車停車格、搭載智慧儀表…等便利設計，也有助提升載貨工作便利性及物流運輸車隊的管理效率。

除了新車發表外，宏佳騰也攜手合作夥伴Lalamove及momo，希望能直接造福第一線物流貨運人員。Lalamove台灣負責人丁彥宇表示：「我們很高興能看到宏佳騰推出三輪商用車款，讓台灣的貨運環境也能與國際接軌。希望藉由我們跟宏佳騰的合作，能讓更多物流業者開始對車款的選擇有更全面的思考及重視，造福我們第一線的物流夥伴」。而momo富邦媒體董事長林啓峰則提到：「今年5、6月疫情升溫，momo短時間湧入大量的訂單，面臨龐大的配送需求，物流承載實力與彈性至關重要。而機車物流在全台核心都會帶、重點消費熱區的配送扮演重要角色，無論在配送節點、機動、幅員、時效皆具潛力。為滿足消費者對於網購快速到貨服務的高度期待。」