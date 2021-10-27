法務部矯正署八德外役監教誨師陳建璋，因用心投入矯正教學，獲今年教育部社會教育貢獻獎。（陳建璋提供／賴佑維桃園傳真）

法務部矯正署八德外役監教誨師陳建璋，因用心投入矯正教學，有收容人被其輔導後，自主監外作業表現良好，有人出監後直接就業，甚至已經當上副廠長，他優異表現，獲今年教育部社會教育貢獻獎。

陳建璋小時候父親早逝，他跟著母親到處投靠親戚，輾轉下，光是小學就讀了5間，遍及雲林、中壢、宜蘭、新北。因一直轉換環境，他原本也很害羞，不敢跟同學講話。一直到國中定居新北後，才逐漸外向。他也保持優異成績，最後拿下台灣大學醫療機構管理研究所、台北大學犯罪學研究所雙碩士。

他說，疫情爆發時，收容人因為疫情關係，無法和家人接見，為此法務部推動雲端行動接見，他也在旁協助。讓收容人得以視訊方式，改善傳統電話，只有聲音、不見人影。

此外他在八德外役監服務時，有幾個個案，因自主監外作業表現良好，假釋出監後繼續在原公司服務，1人去年還升了副廠長，陳建璋說，為了能一直看到這些人的成長及笑容，呼籲社會大眾一起釋出善意，幫他們一把。

陳建璋說，輔導工作就像是園丁，栽種時不僅曠日費時，收成更需要長久等待，必須深信，不論是任何種子，只要園丁不放棄，時間到了，種子就能發芽、開花，這就是收容人回到正軌的人生轉折點。