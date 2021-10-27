屏東縣民公園化身為沉浸式環境劇場，享譽國際的「優人神鼓」將於11月13日下午4點，於園區五大地景空間，進行免費戶外公演，演出多首磅礡擊樂與經典劇目《聽海之心》，帶領民眾自由穿梭其中，感受地景與藝術融合的精彩對話。

被視為日本設計領頭羊的優良設計獎，日前公布2021年全球設計得獎名單，屏東縣民公園自全球5835件作品中脫穎而出，分別榮獲日本國際設計獎及國際景觀建築師協會舉行亞太區景觀大賞榮譽。

日本優良設計獎對屏東縣民公園評語為，精緻設計為市民提供一個享受自然的地方或一個兒童遊樂場，同時利用現存結構、神秘的幾何構圖，留下昔日工廠淡淡記憶，營造出詩意風景。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，優人神鼓將以《天地共舞》為題，在連奪多座國際獎項的屏東縣民公園，以震撼天地的鼓聲迎接觀眾入園，並於「地景劇場」、「在水一方」、「秘境花園」、「地坑」配合每一個環境空間，創造與地景對話，最後於「糖晶體廣場」周遭進行水上演出，重現優人神鼓的經典劇目《聽海之心》選粹。

《聽海之心》這部作品迄今已於世界各地演出超過120場次，曾受到法國《世界日報》讚譽為「法國亞維儂藝術節最佳節目」、「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」，邀請民眾一起欣賞這場自然與藝術合一，撼動感官與心靈的精彩演出。

吳明榮表示，戶外演出全程共1.5小時，進入園區應全程配戴口罩，配合防疫實聯制，另因演出需求及維護觀賞品質，當日下午2時30分起園區將進行動線管制。