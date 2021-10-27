高雄流行音樂中心月底開幕，眾星雲集的演唱會將邀請高雄在地虛擬偶像IP「輕軌少女隊」擔綱演出，由日商新月映像在台灣分公司以動態捕捉技術擷取真人舞者完成，名製作人陳子鴻重新編曲的主題曲也會首次公開發表。

輕軌少女隊是由高雄捷運公司所打造，為了在開幕演唱會獻唱，2位專業真人舞者已開始排練，屆時將利用真人即時動態捕捉（Motion Capture），透過高流海音館建置的5G高速網路，將動作零時差地呈現在所有觀眾眼前。

高雄捷運公司推出的虛擬偶像IP「輕軌少女隊」將在高流開幕演唱會獻唱。（高捷公司提供／曹明正高雄傳真）

高巿府文化局透露，負責這項真人即時動態捕捉技術的是位於高雄文化中心的新月映像台灣分公司，是高雄巿副巿長史哲多年前在文化局長任內，在日本考察時，力邀新月映像負責人小谷創來台投資，對方也豪爽地答應。

輕軌少女隊主題曲〈輕．獨一無二的旅行〉這次也在流行音樂圈享譽盛名的製作人陳子鴻操刀下，將重新編曲，並在31的開幕演唱會中，結合虛實共演首次公開發表，在頂級的高流舞台場館，要給觀眾嶄新的視聽覺體驗。