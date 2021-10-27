烏克蘭聯合部隊 (JFO)在頓巴斯戰場上，首次動用購自土耳其的TB2「拜拉克塔爾」(Bayraktar) 戰鬥​​無人機，並且取得戰果，成功擊毀親俄民兵的大砲。

防衛世界(Defense World)報導，烏克蘭部隊總司令薩魯奇中將( Valeriy Zaluzhny)表示，「我軍在頓巴斯的無人機表現優秀，已迫使敵人停火。」，他強調無人機並沒有穿越烏克蘭領土，是行使防衛權，還擊侵入烏克蘭境內的入侵者。

烏克蘭TB-2無人機擊中大砲的瞬間。(圖/YOUTUBE)

烏克蘭軍方表示，當地時間下午2點到3點，敵軍以榴彈砲轟炸格拉尼特諾耶地區(Granitnoye area)的烏克蘭軍陣地，造成1死2傷，司令部立即呼叫武裝無人機前來支援，隨後，TB2無人機找到了佔領區的1門122公釐 D-30型榴彈砲，立即將其摧毀。

無人機擊毀大砲。

TB2是土耳其拜克塔防衛公司(Baykar Defense )研發的武裝無人機，全長6.5公尺、翼展12 公尺，最大起飛重量650 公斤，有效載荷150 公斤。Bayraktar 在土耳其語是「少尉」或「旗手」的意思，但它也可能是指研發主任的名字，該無人機的研發主任是艾爾段總統的女婿塞爾柱·拜拉卡塔爾(Selçuk Bayraktar)，他曾是麻州理工學院航太所研究員。

TB-2研發時，美國北約與土耳其的關係還不錯，可以應用到各種西方裝備，包括發動機（由奧地利Rotax製造）、光電感測器（加拿大Wescam或德國 Hensoldt進口)。但是在S-400事件後，多數精密裝備遭到限制供應，土耳其必須將這些設備給國產化，性能可能會有些差異。