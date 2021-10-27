台中二選區立委陳柏惟遭到罷免，是否會對民進黨造成骨牌效應？資深媒體人陳敏鳳分析指出，從目前情勢來看，四大公投案恐怕4案全過。若4案全過，蔡政府面對是6年的施政是不是遭民意全面推翻的重大問題。

陳敏鳳26日在《美麗島電子報》撰文表示，台中第二選區台灣基進立委陳柏惟遭到罷免，不過，民進黨忐忑不安的情緒要比基進黨複雜，因罷免案可能產生的骨牌效應。四大公投案都是民進黨政府重大法案，若4案全過，並不是蘇貞昌要不要下台負責而已，而是蔡政府6年的施政是不是遭民意全面推翻的重大問題。

陳敏鳳指出，四大公投包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁，在根本的結構上對民進黨有先天不利的因素，尤其反萊豬，即使政府對外說基於與美國外交需要，或者加入CPTPP等進行訴求，但對萊豬的民意反彈仍很大，民調通常反萊豬大於同意進口萊豬。若國民黨以此案為主軸，包裹其他3案，從目前情勢來看，恐怕很容易4案全過。四大公投案，將是對民進黨政府執政的信任投票，也許多數民意仍反核，但為了給民進黨教訓而投了同意公投案，萬一占多數，這種象徵意義，才是最重大的傷害。

陳敏鳳表示，選民不滿民進黨的，可能是一付「靠勢」的態度，過去出現的錯誤，很多都是硬抝的方式來解釋。以最近的促轉會來說，前主席民進黨施明德指證某些黨主席是線民，有無證據當然要負責，不過一個負責社會重大轉型正義的促轉會，居然對自己的工作無法交代清楚，對一個當年受害者的指責完全無回應的能力，是不屑回應還是沒有能力回應？若不屑回應很糟糕，代表民進黨的心態可能跟當年的威權心態一樣，但若是沒有能力回應，那就更糟了。