日本真子內親王因為自身皇室身分，在經歷多年痛苦掙扎後終於得以與小室圭結婚，並脫離皇室身分，讓許多人想到先前「硬脫英」並在電視節目上大爆英國王室醜聞的梅根哈利夫婦；不過專家認為，兩國君主在媒體形象塑造上有所差異，社會風氣更是天差地遠，應不會出現類似狀況。

真子26日終於如願與小室圭完婚，不過行事極為低調，兩人並未舉辦婚禮，僅在登記結婚後舉行了一場簡短的記者會，因為兩人的婚事多年來被許多日本民眾批評，認為小室圭並不適合迎娶皇室成員。

日本專修大學經營學系教授根本宮美子認為，此事反映日本社會廣泛的性別不平等風氣。而在承受痛苦經歷後，也有人擔心這對新婚夫婦將如同英國梅根哈利夫婦一般，做出損害日本皇室聲譽的行為。

不過波特蘭州立大學日本研究中心主任魯奧夫（Kenneth Ruoff）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），英國王室成員在巨額財富中長大，並花費大量時間為慈善事業籌措資金，得以理解整套「系統」的運作模式，因此梅根和哈利在主動脫離王室後，很快便成功靠曝光王室內幕賺進數百萬美元，並為自身打造新的公眾形象。

但真子不同，不僅她的皇室身分是因法律而強制放棄，愛丁堡大學亞洲史資深講師哈定（Christopher Harding）還指出，日本並未如英國一般嘗試打造「媒體君主制」，而是讓皇室家庭保持神祕，並獲得大部分民眾的尊敬；魯奧夫認為，真子脫離皇室的過程雖然戲劇性，但未來應會選擇安靜生活，盡可能不出現在公眾視野。