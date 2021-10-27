中美角力不斷，東協國家成為雙方拉攏的關鍵第三方。大陸雲南大學周邊外交研究中心、緬甸研究院研究員李晨陽近日在大陸《世界知識》雜誌撰文稱，美國難以取代中國的經濟角色、印太戰略中東協扮演角色不重等5點理由，直指東協不會向美國靠攏。但他也提醒，中國不能低估美國近期對東協國家的諸多外交動作。

李晨陽指出，東協國家之所以總體上不會只依賴美國，主要有五個方面的理由。首先是美國對東協的政策缺乏連續性。其次是美國對東協的政策基本上只考慮美國自身利益，基本不考慮東協的利益。美國雖然新建「湄公河之友」外長會議機制，但並沒有付出多少真金白銀；挑動東協國家在南海問題上與中國對抗，但並不想承擔責任。

李晨陽還稱，拜登政府雖然喊著重視與東南亞的關係，但在其「印太戰略」中，重點卻是依賴美日印澳的「四邊機制」（QUAD），且還要把東北亞的韓國及部分歐盟國家拉進圍堵中國的圈子裡，這對東協在亞太的「中心性」地位造成巨大衝擊。

他進一步強調，美國也難以完全取代中國在東協經濟中的地位。美國在東協國家的經濟存量雖不少，但增量有限。2020年中國和東協已互相成為最大交易夥伴，中國對東協的投資不斷增長，尤其中國的防疫援助對東協各國抗擊新冠疫情產生不可替代作用。此外，東協與美國遠隔萬水千山，但與中國山水相連，是不可分割的鄰居，東協無法獨自承受與中國全面交惡的後果。

不過，李晨陽也提醒，中國的綜合實力與美國相比還有明顯差距，尤其是在軍事上，經濟上中國也不能完全取代美國的作用。一些東協國家雖然擔心中美在東南亞的博弈，但依然歡迎美國在東南亞的軍事存在。

其次，東協對外政策的核心是大國平衡，不會允許任何一個大國在東南亞地區坐大。至於 東協部分成員國與中國之間還存在海洋領土爭端，而且中國─東協在經濟領域雖有互補性，也存在著一些競爭。

李晨陽認為，東協國家雖不會再走向美國「一邊倒」的老路，但拜登政府近期以來的一系列外交攻勢對中國與東協關係的衝擊是客觀存在的，中國也不應該低估。