前總統馬英九三中案一審宣判無罪，國民黨立委李貴敏感慨，今日台灣民主政治被扭曲、變形。黨政軍退出媒體是國民兩黨的承諾，民進黨在野時更喊得震天價響，好不容易國民黨在馬政府時期願意放棄所有優勢，真的執行了黨政軍退出媒體，但這段時間以來，政府公權力卻要處罰真正讓黨政軍退出媒體的人，這樣合理嗎？

李貴敏說，民進黨執政後變本加厲，全面箝制媒體，把大批人民血汗錢花在大內宣上，試圖操控媒體、左右媒體，把黑手伸入媒體，最近還想修法掌控應該中立客觀的公共電視，我們的公權力對此根本視若無睹，怠惰放任，讓人質疑公權力是否已淪落為執政者的打手？

李貴敏表示，看看民進黨執政以來，全面發動政治鬥爭、政治清算，無所不用其極，司法檢調之外，還有黨產會、促轉會，已超越一般民主制度限制與範疇，深文周納，讓在野黨、政治人物，甚至民眾敢怒不敢言。

李貴敏批評，民主敗壞是我們必須面對的共業，面對來自執政當局不正當的壓力或司法式的脅迫與抹黑，國民黨沒必要概括承受公權力介入政治鬥爭的結果，民眾也不會買單，唯有政黨輪替，才能終結亂象。