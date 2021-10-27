批藍營4公投阻國家發展！蔡英文喊「4不同意」全面抗戰

民進黨中執會針對年底四項公投，會中通過辦理「四個不同意 台灣更有力」行動計畫；民進黨高層表示，公投說明會至少會舉辦300場；「國民黨把公投拉高到政黨對決，民進黨一定也要出招」。

黨政人士指出，目前規劃週六桃園首站將由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自出席，另周日第二站屏東，則由副總統賴清德及蘇貞昌領銜。蘇貞昌身為行政院長，持續都對政策勇於辯護，所以蘇出席的場次絕對不會少。基本上希望立委、議員等黨公職1人都有1場，不過因為有些選區有2、3名黨籍議員，要怎麼規劃交由在地黨公職協調，也有可能合辦。

黨內高層說，2020年總統大選時蔡陣營頗受好評的「辣台派開講」網友實體見面會，此次也會有類似的規劃，並採取報名形式，讓關心公投議題的網友走出網路，與總統面對面互動。

他強調，民進黨是負責任的執政黨，對於公投都有提出實際做法，更會勇於辯護，告訴大家為甚麼會作出這樣的政策。藍營羅智強說要去凱道坐49天，坐49天可以有聲量，但核廢料49萬年都不會消失，國民黨要怎麼面對？朱立倫當新北市長時很反對，但現在當成不是自己提案就跟自己沒有關係，這怎麼會是負責任的政黨？

他表示，如果國民黨只是用搗亂的面對公投，相信民眾是可以公評的，未來還有8周的時間，現在的選舉熱得很快，這段時間可以好好講清楚，為甚麼民進黨對於4個公投是不同意。

至於近來有民調顯示，4大案公投民調皆為同意勝過不同意；他分析，該民調沒有公布投票意願，跟一般民調表態還是有差別，不過當然還是可以參考，民進黨當然知道民眾對公投有反對聲音，不然也不需要花這麼多功夫。但如果已經升高到政黨之間的選擇跟對決，民進黨要讓支持者知道立場。

民進黨今公布公投說明會文宣主視覺，民進黨接下來的公投說明主軸將以：「四個不同意、台灣更有力」做訴求，在宣傳活動主視覺上以「四個直角箭頭」，代表公民「一臂之力」的疊加，集合眾人之力變成中間的大叉叉，以反對國民黨的不斷添亂！唯有一起投下四個不同意，大家一起貢獻一臂之力，不讓台灣再亂下去，讓台灣更有力。