有網友開箱分享Apple原廠擦拭布實體照片，引起熱議。(摘自PTT)

蘋果（Apple）今年第二場秋季發表會，除了曝光性能再升級的MacBook Pro，以及AirPods3，還有一款相對「平價」的原廠擦拭布，定價590元，同樣引起討論。近日有網友開箱分享擦拭布實體照片，再度引起熱議，網友直呼「信仰滿滿尊絕不凡」。

蘋果今年首度推出原廠的擦拭布，因小小一張布就要價590元，沒想到一開賣仍銷售一空，被網友譏是「信仰布」。一位網友在PTT《iOS板》上開箱熱銷的擦拭布，表示實體是灰色的，還算厚，而且摸起來的手感還不錯。

有網友將擦拭布攤開在13吋MacBook Pro比較大小。(摘自PTT)

原Po將擦拭布攤開在13吋MacBook Pro比較大小，並用微距鏡頭拍下近距離細節，表示Logo 的確是有點不明顯，至於擦拭效果，原PO則說，「目前體感跟3M魔布差不多。」

開箱照曝光後，網友興奮留言蓋起高樓，「信仰滿滿尊爵不凡！」、「3M的一條百元有找，看來真的是信仰問題而已」、「潮爆的擦拭布，有Logo就值500了」、「買Logo送擦拭布」、「這真的可以叫做信仰布了」、真果粉，這條真的可以認證信仰」、「真·果粉，RESPECT」、「這布擦拭起來，iPhone都變香的了」。

不少網友更虧說，「保護殼買了沒」、「請問這款，市面上有出保護殼嗎」、「可以裝犀牛盾嗎」、「先去包膜吧，髒掉就可惜了」、「到時候就會有擦布盒之類的周邊」。

在蘋果官網上，擦拭布早已賣到缺貨，目前預計的出貨時間要等10~12周。。(摘自Apple官網)

不過，也有網友稱擦拭布是「相容性最高的週邊，任何蘋果產品都可以用」、「相容所有商品CP值超高」、「1條590就拿個閒錢買來玩玩看吧」。事實上，在蘋果官網上，擦拭布早已賣到缺貨，目前預計的出貨時間要等10~12周。根據官網介紹，這款擦拭布採用不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全有效地清潔任何Apple顯示器，包括nano-texture玻璃。至於值不值得購買，還是取決於消費者選擇。