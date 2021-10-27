前立委林靜儀醫師日前還與立委莊競程等前往陳柏惟服務處聲援反罷免。（立委陳柏惟服務處提供）

台中市立委第二選區台灣基進黨陳柏惟遭罷免後，藍綠陣營由誰掛帥出征尚未定案，民進黨27日在台北召開中常會討論補選作業。綠營人士透露，現任市議員張家銨、楊典忠、王立任、陳世凱、林德宇、李天生等6人，和前立委林靜儀都被點名；以張家銨和林靜儀兩人出線機率最大。

中選會將在28日公告陳柏惟罷免案通過，公告後3個月內完成補選。依規定人選須設籍台中市4個月以上，補選公告前戶籍遷入選區，時間緊迫藍綠陣營積極展開物色戰將。

綠營人士說，總統府資政李茂盛、王茂雄、沈國榮、劉昭惠，國策顧問湯文萬、張光瑤及行政院顧問林戊坤等7人，今天聯名向民進黨主席蔡英文共同推薦林靜儀參選台中市第二選區立委。因林不屬於黨內的任何派系，如無派系奧援恐陷入苦戰。

綠營人士表示，民進黨派系林立，立委二選區補選也是黨內派系的角力戰，如果前立委林靜儀出線，那將表態的6名市議員放在哪裡？但因6名市議員都只對各自的選區較為熟悉；如以宏觀格局衡量，婦產科醫師林靜儀的確是最佳的人選之一。

林靜儀醫師2020年卸任民進黨不分區立委後，於中山醫學大學附設醫院擔任婦產科醫師，她常在社群媒體上以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊，網路上擁有一定聲量，雖是民進黨籍但與台灣基進關係友好；日前還與立委莊競程等前往陳柏惟服務處聲援反罷免。