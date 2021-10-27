疫情衝擊全球生態，許多產業都受到影響，台灣一向引以為傲的軟實力、文創產業要如何在此浪尖上站穩腳步？法藍瓷總裁陳立恆以新書《跨越》分享自己的心得，「這本書集結了幾十年來，給過我啟發的每一個人、每一句話。」他表示，不論從個人或企業，現在正是自我教育，勇於走出舒適圈的時刻。

在法藍瓷已迎來雙十年華的2021年，陳立恆以《跨越》探索科文互融的可能性，他強調，產業在當下最應關注：數位化、跨越師教育三件事。他指出金融或高科技界的數位化甚少，在這一波疫情中便不受衝擊，「傳產若沒跟上，恐怕失去戰場」；再者，他認為跨界、跨國等能力和技術若不加強，也是在舒適圈而無法超越；而在當下教育自己，思考要成為什麼樣的人，什麼樣的企業，也是最基本的一環，「企業家要有願景、目標、方法和實踐力，才有企業精神。」

以文創產業而言，陳立恆更強調「三度三力」，「三度」指文化的內涵度、支持度和融合度，他認為必要有文化內涵才能讓內容得以彰顯，同時需要內、部的支持，也要思考如何融入其他領域，他說：「不是文化人就不用懂科技」；「三力」則是創造力、實踐力和影響力，他希望藉此三度三力為座標，「人貴自知，要找到對的位置和方向，而不至於只是成為機會主義者。」

27日新書發表會上，前副總統蕭萬長、行政院前政務委員黃光男、中華民國三三企業交流會顧問林蒼生、財團法人智榮文教基金會董事長施振榮、善科教育基金會董事長 張善政、交大經營管理研究所榮譽教授毛治國、德國經濟辦事處長林百科等，均到場一同為《跨越》新書發表揭開序曲。