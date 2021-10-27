台南市政府農業局設置「海漂廢棄物暫置區」，落實源頭減量，減少海廢對海洋的影響。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為優化漁港環境，台南市政府農業局在漁港內設置「海漂廢棄物暫置區」，並推出「廢棄網具回收獎勵」方案，去年先在安平及將軍漁港設置，總計回收6231公斤網具，換發近9萬元獎勵禮卷，今年增設青山、北門、蚵寮等3處，落實源頭減量，減少海廢對海洋的影響。

海洋廢棄物導致的環境汙染日益嚴重；此外，漁港容易受到潮夕及風向影響，堆積許多海漂垃圾，台南市共有7處漁港，每年市府農業局漁港及近海管理所委託託廠商，定期打撈清除港內海面垃圾，但難以處理得面面俱到。

為了積極處理海洋廢棄物，漁港所去年在安平及將軍漁港內設置海漂廢棄物暫置區，落實垃圾分類，並鼓勵漁民將自有漁船廢棄網具回收或協助回收海洋漂流的網具，以減少海洋廢棄物，推動「廢棄網具回收獎勵」方案。

漁港所表示，每3.5公斤廢棄漁網，可兌換50元等值的超商商品禮券，據統計，安平漁港海廢暫置區迄今回收1673公斤網具，總計換發2萬3900元獎勵禮卷；將軍漁港海廢暫置區回收4558公斤網具，換發6萬5100元禮卷。

另一方面，市府環保局招募漁船加入環保艦隊，將廢棄物帶回港放置海廢暫置區，以利做後續分類處理。環保局說，目前有390艘漁船加入，海保署今年績優環保艦隊遴選台南市獲得2位特優，1位優等獎項，今年1至9月清除1826公斤的海洋廢棄物及453公斤回收物。