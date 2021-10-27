振興五倍券上路，第一銀行為力挺信用卡綁定數位五倍券卡友，年底前再祭出百貨、電信、餐飲及旅遊等超有感「心」好康，另於振興消費期間每筆分期滿3000元以上，於刷卡後8天可至信用卡官網參加「分期抽抽樂」活動，有機會抽中最高5000元刷卡金。

持一銀卡綁定五倍券買手機最歡心。今年超搶手iPhone 13新顏色「粉色紅」或「天峰藍色」都是果粉極想入手的，電信業或各大電商網站均出現搶購換機熱潮，持一銀卡至指定電信辦新機，分期最高享回饋1100元，使用iLEO信用卡或星璨卡再享2％回饋。

持一銀卡綁定五倍券大啖美食最開心。美食消費會優先折抵好食券，第一銀行推薦原燒、勝博殿、涮乃葉、古拉爵等連鎖品牌，不論是外帶或內用，均享單筆消費1500元現折200元優惠，若綁定「宜蘭認同卡」還享餐飲5％回饋。

持一銀卡綁定五倍券旅遊最順心。振興風潮帶動旅遊商機，舉凡國內各大飯店住房或購買指定旅行社行程，持卡分期消費每月最高享1500元回饋，另獨家與雄獅旅遊、易遊網及Agoda訂房網合作，推出指定商品享最高現折7％，旅遊必備一銀卡，回饋賺滿滿。