Money101調查，高達67％的民眾因額外優惠和回饋綁定數位五倍券，深入分析年齡輪廓集中高消費族群，年齡分布落在36～45歲。經濟部25日最新數據統計，振興五倍券已逾1891萬人領取，在政府力推行動支付與電子化支付為數位五倍券推波助瀾，相對9月數位五倍券綁定量成長36％。

數位五倍券竄起行動支付商機，除門店、連鎖加盟餐飲服務業外，亦滾動國內小商家、攤販跟著風潮提供數位多元支付拚轉型。Money101所做「振興五倍券使用形式調研」，顯示高達67％的民眾，因額外優惠和回饋綁定數位五倍券，加深國人消費意願與誘因，亦順搭各大百貨週年慶及電商購物節熱潮，可望推升消費力道突破因疫情受困的經濟寒冬。

疫情催生消費模式改變，行動支付多元應用正夯，經調研發現政府聯手公股行庫所推出的台灣Pay，祭出許多超殺的額外優惠，因而達53.4％的民眾綁定五倍券行動支付首居排名，深入數位綁定戶的年齡輪廓，台灣Pay最為吸引高消費族群，年齡分布集中31～40歲，其次，31％的數位綁定戶選擇LINE Pay，接續為街口支付(6.9％)、Pi拍錢包(4.2％)等。

疫情期間養成民眾行動支付習慣，數位五倍券除了綁定行動支付外，信用卡也是一大選擇之一，台北富邦銀行所推出信用卡為民眾綁定首選(28.2％)，其次為玉山銀行(26.6％)、台新銀行(8.2％)、中國信託(7.8％)。

各大銀行也趁勢推出數位五倍券綁定優惠，尚未綁定的卡友們，可考慮新戶申辦星展銀行eco永續卡綁定數位五倍券享2000元回饋，不限通路也有3％的現金回饋，透過Money101，於11/30日前申請額外再享新戶首刷禮小米手環6。

此次，振興五倍券形式綁定顯示，多數民眾綁定行動支付意願高於信用卡，推測消費場域與商家金融串接普及造就此主因。

Money101總經理朱本傑表示，台灣Pay用戶消費習慣多為生活量販連鎖，亦因政府力推綁定加碼贈連鎖量販店回饋額度，同時除支付功能外，涵蓋轉帳、涵蓋繳費及繳稅，民眾也相當在意金融支付整合、便利與普及性，促使綁定高於其他行動支付，由此可推測景氣回溫，台灣生活零售業下個光譜除了數位支付轉型外，將更注重消費者整體通路體驗，不單是線上與線下全通路整合，更著重串連多元金融服務與強化零售產業鍊造就生態系，提供更快速、更精準的消費服務，搶攻消費者黏著度。