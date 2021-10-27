遠東商銀Bankee社群銀行，因應金融科技浪潮及投資人臨櫃業務減少，協助證券商推動數位轉型，幫助投資客不僅專注防疫，也能安全進行投資理財，繼與科技業「好好投資」合作「基金互換」實驗案出沙盒成首宗落地案例後，再與亞東證券合作，為民眾打造免臨櫃申辦及24小時線上開戶，一站完成證券及交割帳戶雙向開戶服務。

遠東商銀表示，一般來說，投資人除須開立證券帳戶外，也必須到銀行開立交割帳戶，耗時至少半天，這次Bankee社群銀行攜手合作提供投資人便捷的開戶流程，透過24小時零接觸的線上雙開戶平臺，只要備妥雙證件，不出門就能在30分鐘內完成證券及交割帳戶雙開戶手續，最快隔天即能進行交易，為投資人免去雙開戶必須舟車勞頓及耗時等痛點。

遠東商銀指出，Bankee社群銀行歡迎證券商夥伴共同加入，將Bankee作為開放平台，以BaaS嵌入式金融模式，提供各類型開放API進行各項金融服務串接，提供證券商金流與創新商業模式介接，持續以開放平台態度，與更多證券業者及新創團隊協力，建構流暢的投資體驗。藉由Bankee數位金融技術支援，為投資人打造友善及快速的數位化服務，持續幫助證券商數位化發展，全力完善數位理財生態圈。

Bankee社群銀行一站式雙向開戶即起日上線，民眾於活動頁面一站即可完成雙向開戶。遠東商銀強調，今年12月31日前，成功申辦Bankee數位證券交割帳戶，並作為亞東證券的交割帳戶綁定，於首次扣款成交一筆台股交易（含零股），即可獲得亞東證券提供的交易禮200元回饋金，與Happy GO點數700點。另Bankee並提供客戶免費跨行轉帳6次，協助用戶輕鬆調度資金。