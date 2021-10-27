疫情影使得物價不斷上漲，美國肉類出口協會指出，今年美國牛肉價格平均上漲3到4成以上，為提供更多樣化的肉品讓消費者及餐飲業者選擇，美國肉類出口協會瞄準台灣民眾較陌生的美國牛後腿股肉「和尚頭」價格漲幅相較平穩、經濟實惠，今（27日）舉辦記者會強力推廣，委請台北晶華酒店主廚運用「和尚頭」悉心烹製出6道台灣經典小吃，示範出中西揉合的好滋味，也盼民眾能用親民價格享受美國牛肉。

為推廣美國牛「和尚頭」部位肉，台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、美國在台協會農業貿易辦事組總監Emily Scott 史安莉、美國在台協會農業組組長Erich Kuss王睿珂、奇美食品股份有限公司總經理宋宗龍、美國在台協會農業貿易辦事處行銷經理傅文燕及美國肉協處長吳秋衡（由左至右）一同出席記者會。（美國肉類出口協會提供）

「和尚頭」部位為後腿股肉Sirloin Tip（Knuckle）因外型渾圓光滑，使得台灣人將其命名為和尚頭，這個部位來自後腿部大分切塊，位於後腿內側前端。和尚頭能拿來烹製多樣菜色，常被用來製作成燻烤牛肉，以燉煮方式料理效果極佳，也可以切成牛排或用來製做絞肉，再變化出不同的料理，而它也屬於較經濟實惠的部位肉，在美國牛肉近期不斷上漲的情況下，「和尚頭」的漲幅相對平穩，這也是美國肉類出口協會這次大力推廣「和尚頭」的原因。

「美國後腿股肉牛肉酥麵」以鮮甜的美國牛肉部位「和尚頭」來料理，保有傳統排骨酥的元素，同時帶出新滋味。（美國肉類出口協會提供）

這次台北晶華酒店主廚以和尚頭為主角示範6道精緻版的台灣小吃，發想原點來自於先民渡海來臺早期不吃牛，情感上因牛是幫人犁田作工，而捨不得吃，因此台灣小吃裡除了牛肉麵、紅燒牛肉、骰子牛之外，較難想像以牛肉為元素的其他小吃，因此美國肉協特別以台灣小吃出發，運用和尚頭肉質上纖維較細、較柔軟及易於調味的特性，賦予台灣經典小吃新風貌，6道料理分別為使用美國後腿股肉的「牛肉圓」、「牛肉羹」、「牛肉酥麵」、「胡椒餅」、「牛肉煎」及「美國冷滷後腿股肉」。

使用美國後腿股肉製成的「牛肉圓」。（美國肉類出口協會提供）

美國肉類出口協會表示，美國牛肉價格主要受到3大因素影響，首先是全球需求大增，自從美國疫情解封後，美國國內肉品需求旺盛，同時中國和韓國的需求量也增長許多；其次，受到美國近幾年的環境及氣候乾旱的問題，穀物飼料價格也跟著漲價；最後則是加上海運、空運價格及屠宰廠勞動力短缺等市場變動因素，導致牛肉價格整體飛漲。

以傳統小吃「蚵仔煎」變化的「美國後腿股肉牛肉煎」。（美國肉類出口協會提供）

據進口資料顯示，在台灣市場中最熱銷的美國牛肉Top10品項分別為Chuck roll (下肩胛肉)、 Top blade muscle (板腱)、Chuck flap (翼板肉) 、Chuck short ribs (肩胛小排) 、Heel muscle (腱子心)、Ribeye (肋眼)、Short ribs (牛小排)、Tenderloin (菲力)、Rib fingers (牛肋條)及Short plate (胸腹肉) 。

據了解，台灣的美國牛肉市場在2020年的進口量確實受到疫情影響，但整體的進口量仍與2019年相較持平，其中原因在於冷凍牛肉進口量減少10％，但冷藏牛肉進口量則增加19％，台灣市場所進口的美國牛肉整體質量提升。新鮮冷藏牛肉因肉較多汁且具鮮甜風味，持續受到各界愛用，目前的美國冷藏牛肉總進口量跟去年相比，截至8月份，較去年同期成長19％。