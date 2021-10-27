疫情影使得物價不斷上漲，美國肉類出口協會指出，今年美國牛肉價格平均上漲3到4成以上，為提供更多樣化的肉品讓消費者及餐飲業者選擇，美國肉類出口協會瞄準台灣民眾較陌生的美國牛後腿股肉「和尚頭」價格漲幅相較平穩、經濟實惠，今（27日）舉辦記者會強力推廣，委請台北晶華酒店主廚運用「和尚頭」悉心烹製出6道台灣經典小吃，示範出中西揉合的好滋味，也盼民眾能用親民價格享受美國牛肉。
「和尚頭」部位為後腿股肉Sirloin Tip（Knuckle）因外型渾圓光滑，使得台灣人將其命名為和尚頭，這個部位來自後腿部大分切塊，位於後腿內側前端。和尚頭能拿來烹製多樣菜色，常被用來製作成燻烤牛肉，以燉煮方式料理效果極佳，也可以切成牛排或用來製做絞肉，再變化出不同的料理，而它也屬於較經濟實惠的部位肉，在美國牛肉近期不斷上漲的情況下，「和尚頭」的漲幅相對平穩，這也是美國肉類出口協會這次大力推廣「和尚頭」的原因。
這次台北晶華酒店主廚以和尚頭為主角示範6道精緻版的台灣小吃，發想原點來自於先民渡海來臺早期不吃牛，情感上因牛是幫人犁田作工，而捨不得吃，因此台灣小吃裡除了牛肉麵、紅燒牛肉、骰子牛之外，較難想像以牛肉為元素的其他小吃，因此美國肉協特別以台灣小吃出發，運用和尚頭肉質上纖維較細、較柔軟及易於調味的特性，賦予台灣經典小吃新風貌，6道料理分別為使用美國後腿股肉的「牛肉圓」、「牛肉羹」、「牛肉酥麵」、「胡椒餅」、「牛肉煎」及「美國冷滷後腿股肉」。
美國肉類出口協會表示，美國牛肉價格主要受到3大因素影響，首先是全球需求大增，自從美國疫情解封後，美國國內肉品需求旺盛，同時中國和韓國的需求量也增長許多；其次，受到美國近幾年的環境及氣候乾旱的問題，穀物飼料價格也跟著漲價；最後則是加上海運、空運價格及屠宰廠勞動力短缺等市場變動因素，導致牛肉價格整體飛漲。
據進口資料顯示，在台灣市場中最熱銷的美國牛肉Top10品項分別為Chuck roll (下肩胛肉)、 Top blade muscle (板腱)、Chuck flap (翼板肉) 、Chuck short ribs (肩胛小排) 、Heel muscle (腱子心)、Ribeye (肋眼)、Short ribs (牛小排)、Tenderloin (菲力)、Rib fingers (牛肋條)及Short plate (胸腹肉) 。
據了解，台灣的美國牛肉市場在2020年的進口量確實受到疫情影響，但整體的進口量仍與2019年相較持平，其中原因在於冷凍牛肉進口量減少10％，但冷藏牛肉進口量則增加19％，台灣市場所進口的美國牛肉整體質量提升。新鮮冷藏牛肉因肉較多汁且具鮮甜風味，持續受到各界愛用，目前的美國冷藏牛肉總進口量跟去年相比，截至8月份，較去年同期成長19％。
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