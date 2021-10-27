台南麻善橋驚傳女子落水 警消搜救中 18:042021/10/27 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，警消持續搜救中。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，警消持續搜救中。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，留下摩托車、拖鞋在橋上，台南市消防局4時32分受報後，出動麻豆、南科、善化分隊及第二大隊等前往搜救，派出2艘救生艇下水搜尋，3架無人機協助搜查，目前有警消16人持續搜救中。 台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，留下拖鞋在橋上，警消持續搜救中。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 溪北首家 台南柳營區失智友善館揭牌 高雄鳥松區百坪廠房火警烈焰衝天 消防局人員搶救中 #台南 #麻豆區 #麻善大橋 #落水 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搜尋119小時 劉姓女童找到了 04:102021/10/22 地方新聞 虎豹潭搜救6天不歇 楊敏政獲好人好事代表 17:102021/10/22 生活 半百男太平山區展開赤裸原始生活 累壞警消搜救 12:112021/10/25 社會 合歡山3085峰意外 2山友墜50公尺深谷獲救 11:392021/10/26 社會 簡秀枝》五位馬格蘭攝影師捕人間煉獄在台首展 09:142021/10/23 生活 台積電南科再生水廠火警 2人受困救出 04:102021/10/22 地方新聞 台南應用科大 再造三民社區有成 04:102021/10/27 產業．科技 高雄街頭驚爆槍響 嫌拒捕連撞倒3車 警轟3槍逃逸中 13:302021/10/23 社會 北市中山區民宅驚傳命案！女屍僵男送醫搶救 22:552021/10/26 社會 重現虎豹潭5公尺山洪爆發 驚險紀實影片曝光 感謝搜救英雄 11:382021/10/23 社會 TOYOTA TV 文山區美食搜查 老鄉大淵帶路 攜手琳妲吃遍木柵銅板美食 15:272021/10/26 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 驚悚影像曝！「加300」賓士高速闖紅燈 外送員連人帶車噴飛 - 社會 即時》蔣月惠率團北上竹科抗議 拋墊板要業者撤回電板 - 社會 賓士300哥三峽闖紅燈衝撞外送員 肇逃遭警方追緝 - 社會 「母勸不回」25歲女12樓頂樓急速墜下 送醫不治 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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