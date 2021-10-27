台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，警消持續搜救中。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，留下摩托車、拖鞋在橋上，台南市消防局4時32分受報後，出動麻豆、南科、善化分隊及第二大隊等前往搜救，派出2艘救生艇下水搜尋，3架無人機協助搜查，目前有警消16人持續搜救中。

台南市麻豆區麻善大橋27日下午傳出有女子落水，留下拖鞋在橋上，警消持續搜救中。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

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