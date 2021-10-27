八里雙屍命案凶手謝依涵已遭判無期徒刑定讞，被害人陳進福兒子對當時僱用她的媽媽嘴咖啡老闆呂炳宏等3股東求償，台灣高等法院更一審27日判決，呂炳宏等3人須與謝女連帶賠償陳的兒子各315萬9410元，共631萬8820元。可上訴。

呂炳宏另被張翠萍的母親求償部分，最高法院認定，謝女殺人是執行及利用媽媽嘴店長的職務，呂等3人未盡監督之責，應連帶賠償368萬多元確定，呂被稱為「史上最衰雇主」。

陳進福2個兒子求償部分，士林地方法院一審判謝女須賠631萬元，媽媽嘴股東免賠，高院二審改判謝女及媽媽嘴股東須連帶賠償631萬元，最高法院廢棄後，高院更一審判決謝依涵須賠償631萬，媽媽嘴及呂炳宏等人免賠，但上訴後又遭廢棄。

高院更二審認為，呂炳宏等人是媽媽嘴咖啡店的經營者，本應注意員工之安全衛生習慣與用餐環境，而為相當之監督，並建立隨時抽查、檢驗之品質控管機制，促使員工提高注意，避免員工得以利用製作飲料餐點之機會，添加有害物質，損害顧客生命、身體及健康。

更二審認定，呂等3人未善盡其監督及管理之注意義務，使謝依涵得以利用職務上之機會，下藥、下刀殺害陳進福，且未能證明其對於謝女執行職務之指揮、監督，已盡相當之注意，判決須與謝女負連帶賠償責任，共賠631萬多元。