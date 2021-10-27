馬頭魚盛產於秋、冬至春季。（新北市漁業處提供）

馬頭魚盛產於秋、冬至春季。（航海家娛樂漁船提供）

時序剛過「霜降」，海水溫度從28度漸降到22度左右，正是捕獲馬頭魚最佳的季節，娛樂漁船航海家號老闆蔡志鴻表示，東北角外海靠近彭佳嶼附近海域，具有泥砂質地形，可吸引喜歡吃食小蝦、小魚的馬頭魚到此洄游，因此東北角的娛樂漁船常載釣客們去彭佳嶼附近海域釣紅馬頭魚，是東北角海域高經濟價值魚種之一。

台灣有4種常見的馬頭魚分別是「日本馬頭魚」、「斑鰭馬頭魚」、「白馬頭魚」及「銀馬頭魚」，在東北角海域最易釣獲「日本馬頭魚」也就是俗稱的「紅馬頭魚」，漁船進港時，馬頭魚常是第一個被指名買走的漁獲。

新北市漁業處指出，新北市東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交會處，水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚、四破魚、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品。

漁業處表示，民眾來到漁港邊賞景放鬆心情體驗大自然，可就近到各漁港附近的海鮮料理餐廳品嘗這些新鮮又優質的海鮮料理，也鼓勵市民朋友多利用網路採購，用行動支持在地漁民發展。