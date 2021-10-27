國家兩廳院推出首部5G劇場《神不在的小鎮》，以國家兩廳院廣場為基地，現場設定的地名為「中正市」，裡面有烤肉店、花店、豬肉舖、酒吧、理髮廳、網球場、直播室、記者會現場，就像一個迷你小鎮。（李欣恬攝）

國家兩廳院首推5G劇場《神不在的小鎮》，整合現場演出與線上演出。左起為行政院科技會報辦公室主任蕭景燈、資策會副執行長蕭博仁、經濟部次長林全能、文化部次長李連權、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、國家兩廳院藝術總監劉怡汝。（國家兩廳院提供）

後疫情年代，讓劇場與科技的關係更密切，國家兩廳院推出首部5G劇場《神不在的小鎮》，運用5G科技，整合現場演出、線上直播，觀眾可在家線上觀賞，也可以實際到現場看戲，同時投票主導故事結局，以不同的觀演方式看戲。

導演洪唯堯表示，在網路上會設有一個專門頻道轉播現場演出，同時邀請拍攝MV、電影的團隊拍攝，「觀眾也可以進到現場，自由遊走，是一個沉浸式的演出，有30名演員，每個演員都有自己的故事，觀眾可選擇要跟哪一位演員走，就會有不同的看戲角度。」

《神不在的小鎮》以國家兩廳院廣場為基地，現場設定的地名為「中正市」，裡面有烤肉店、花店、豬肉舖、酒吧、理髮廳、網球場、直播室、記者會現場，就像一個迷你小鎮。故事描述一組人氣網紅引發的網路霸凌事件，使得一名女子輕生，而其中一名網紅的身家背景強硬，政商關係良好，光鮮亮麗背後，帶有黑暗勢力的牽扯。

洪唯堯表示，全劇也是時下社會的反映，「我們想探討在面對這些網路霸凌事件，誰是加害者，誰是受害者？就像現在有很多網路事件，有人在帶風向，加上新聞報導，觀眾對一件事情的理解有很多種方式，究竟戲裡面誰才是加害者？還是線上所有參與的觀眾，也都參與其中？」

《神不在的小鎮》將於10月30日在線上直播演出，前導遊戲網站將轉換成線上觀賞節目的入口，進入網站即可免費觀演，提早進入可獲得更多彩蛋線索。

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