基隆輕軌升級為基隆捷運，引發台北市長柯文哲、基隆市長林右昌連日隔空互嗆。國民黨立委鄭麗文怒轟，基隆輕軌到現在都還未開工，宜蘭高鐵站址至今也尚未定案，這根本是民進黨為選舉而編織的政治騙局，「選前騙選票、選後狂跳票」。

鄭麗文指出，蔡總統為配合林右昌競選連任，誇下海口聲稱將在前瞻基礎建設計畫中，納入基隆輕軌建設計畫，除將投資80餘億外，也聲稱四年內完工，但是基隆輕軌到現在都還未開工，這根本是民進黨為了選舉而編織的政治騙局。

鄭麗文表示，基隆捷運是很基本的問題就是，當年是輕軌，現在怎麼變成捷運？輕軌變捷運這表示當年基隆輕軌計畫根本不成熟。顯示前瞻計畫是假的，蔡政府的承諾也是假的！

鄭麗文說，除基隆輕軌路線，宜蘭高鐵站址至今也尚未定案，部長王國財昨又畫大餅 ，稱搭高鐵環島不是夢，但在林佳龍擔任交通部長時，喊出「西部高鐵、東部快鐵」口號，強調全國鐵路網六小時串聯環島，已啟動辦理東部快鐵可行性研究。

鄭麗文直言，王國材八月在立院答詢時也曾提到，將四城站定位為高鐵終點、快鐵起點，如今又喊出環島高鐵，請問王部長每次講的都不一樣不用負責？不管是基隆捷運，還是宜蘭高鐵，都不應淪為應付選舉騙票的工具！

鄭麗文認為，這些都看得出是蔡政府在政治操作，掀起地方政治矛盾，所有的議題一旦扯上政治，就會空轉不休、永無寧日，蔡政府等吵出結果後，就看風向哪邊聲量高，再收割。

鄭麗文痛批，政治掛帥決定的結果，就是不斷內耗、掏空台灣的建設拔草測風向、朝令夕改也終究會被民意看破手腳！蔡政府前瞻規畫是不是都靠自己想像先騙選票再說？司馬昭之心路人皆知，蔡政府怎麼對人民交代。