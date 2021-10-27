台灣本土疫情期間，有「防疫拆彈王之稱」的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，傳出與小他15歲的女護理師外遇多年，還生下一女。剛剛發文表示，私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責，並說，祈取得家人諒解。

對於王必勝傳出外遇說，中央流行疫情指揮中心陳時中今天說，王必勝在公領域表現很好，至於私領域部分，要等水落石出再說，但目前沒有任何要更動他職位的計畫。並說，現階段，無論是指揮中心與醫福會的工作，都很需要他。

臉書全文：

因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。

而此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。不過無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。

個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響。

再次致歉！也謝謝這兩天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。