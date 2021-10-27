路透報導，丹麥國會議員候選人羅登（Thomas Rohden）25日向警方報案，稱他先前張貼在中國大使館外，10張附有西藏雪山獅子旗的競選海報突然不翼而飛，而他認為使館的員工就是海報消失的元兇。

羅登說，這些海報是為了抗議丹麥衛生部門在2012年與中國江蘇省達成的合作。丹麥衛生部門在網站上以「國際化大都市」、「人口繁榮」來形容江蘇，但卻忘了提到「器官摘除」。

對此，中國駐丹麥大使館今天（27日）發布聲明稱，近日，有個別丹麥人打著選舉的幌子，在中國大使館門前懸掛多幅印有「藏獨」旗幟圖案的政治廣告，我們對這種蓄意挑釁的行為表示強烈憤慨。我們從不干預別國的選舉，但堅決反對借選舉之名和所謂「言論自由」干涉中國內政，損害中國的主權，破壞中國的領土完整。西藏是中國神聖領土不可分割的一部分，任何想把西藏從中國分裂出去的圖謀都注定不會得逞。