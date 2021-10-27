隨著疫情趨緩，國旅市場蓬勃，為搶攻振興五倍券及國旅券商機，南台灣3家指標型飯店，包括高雄「H2O水京棧國際酒店」、嘉義「天成文旅-繪日之丘」、台南「捷絲旅台南十鼓館」首度跨集團跨品牌合作，推出「嬉遊記三城遊」住房專案，4天3夜僅需1萬元，等同持2人份五倍券支付0即可入住。

此次國內3家熱門度假設計酒店聯袂推出嬉遊記三城遊住房專案，融合自然、人文、與商業的多元場域，串連嘉義、台南、高雄獨特的文化特色，可深度體驗三家不同風格酒店的度假型態，專案價格兩人四天三夜只要1萬元。

另招待一位12歲以下兒童免費入住(不佔床)，可依行程安排，連續3日入住天成文旅-繪日之丘、捷絲旅台南十鼓館、H2O水京棧國際酒店各1晚，或連續入住其中兩館，第3晚可再於期限內擇日使用，依各飯店定義提供餐食，合算平均每人每晚不到1700元，持兩人份五倍券付款即可入住，輕鬆享受三家飯店的設施與餐飲服務，盡情體驗南部的溫暖陽光。

擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘，引設計、旅在地，注重在地文化特色，結合阿里山、檜木、山嵐等嘉義在地元素，是親子遊訪嘉義的旅宿首選；捷絲旅台南十鼓館是首座復古糖廠主題式風格旅店，汲取當地製糖產業的特色文化，打造出台南新陳並舊的獨特樣貌；H2O水京棧國際酒店以水為元素的設計及細緻入微的五感服務，是許多國際知名影星及網紅到訪高雄首選的下榻飯店。