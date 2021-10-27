中央1922預約系統第12期第二階段預約今中午12點截止，儘管中央加開BNT和AZ預約的名額，但仍有里長反應直接秒殺，不過，北市公布BNT和AZ預約結果仍有剩餘量，北市副市長蔡炳坤表示，這次預約中央已適時放寬AZ與BNT預約條件，但預約結果仍有不少剩餘數，盼中央持續加開預約人數，以利充分運用醫療資源。

根據統計，北市AZ第二劑剩餘數為2萬3979（花博接種站）、BNT第一劑剩餘數為1萬4052（剩中央提供接種站）、莫德納第二劑剩餘數為3萬3668（剩診所），北市提供預約數29萬4434人，實際預約數22萬2735人，總剩餘數為7萬1699人。

衛生局表示，中央臨時加開的第12期第二階段BNT及AZ疫苗預約，是為了避免醫療量能浪費，中央也有說明本次增加開放對象，若沒選到適合場次及時間，將持續規畫透過預約平台或合約醫療院所進行接種，「絕無中央、地方不同調的情況」。

不過，北市華興里長陳峙穎表示，昨下午4點中央宣布加開BNT疫苗，點進去後，文山區仍沒有增加施打時段，仍然只能建議里民去永和預約施打，盼中央能一步到位，不要中間又加開，導致許多民眾都不知道疫苗加開。