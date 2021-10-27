曾虛白新聞獎今天揭曉，評審團召集人洪貞玲肯定入圍新聞人疫情下堅守崗位、彰顯公共服務責任。去年從缺學術著作獎，今年由已故銘傳大學傳播學院院長倪炎元獲得，由女兒代為領獎。

由財團法人曾虛白先生新聞獎基金會與台達電子文教基金會主辦、中央通訊社承辦的第47屆曾虛白先生新聞獎暨2021年台達能源與氣候特別獎，今天在張榮發基金會國際會議中心舉辦頒獎典禮。

因應媒體環境的不斷轉變，今年獎項分類調整為「文字類」、「影音類」、「數位創新類」及「音頻類」，並納入新興的Podcast節目，同時增設「媒體素養獎」，共頒發12項獎項。

曾虛白先生新聞獎基金會董事長汪萬里致詞表示，曾虛白新聞獎一向鼓勵媒體以追求真理態度，探討各式公共議題為大眾服務，所有入圍者都已凸顯獎項倡導精神，值得敬佩。

汪萬里也感謝台達電子文教基金會、信義房屋、瀛海國際以及新加入的中嘉公司支持，不斷擴大獎勵的廣度與深度。他指出，今年共有439件報名作品，比去年多出110件，創歷年新高，其中新增設的「媒體素養獎」就有34件，未來可期也相當欣慰。

中央社董事長劉克襄肯定民間企業力量與媒體文字影音結合，能帶來1加1大於2的力量，持續協助地方發聲，也能帶來更大的影響力，創作更美好的作品。

台達電子文教基金會執行長張楊乾致詞指出，基金會與曾虛白新聞獎明年再合作就將邁入第10年，盼以台達能源與氣候特別獎，讓更多人關注日趨嚴重的氣候變遷問題。

評審團召集人、台大新聞研究所所長洪貞玲表示，過去一年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐至今未歇，氣候異常下的缺水缺電危機環伺，交通工安意外頻傳，在高度風險中大家都迫切需要好新聞，來協助探求真相，守望環境，謝謝有這群好的新聞工作者堅守崗位，彰顯媒體服務公共利益的社會責任。

洪貞玲指出，透過今年新增的「媒體素養獎」，反思新聞品質與大眾品味有某種關係，是否是嗜血觀眾餵養出嗜血媒體，不過媒體素養的教育是宏觀提升媒體品質，本屆入圍作品也顯示數位時代下的挑戰。

公共服務報導獎文字類，由今周刊採訪團隊的「中國鎖藥危機」獲得，今周刊團隊獎項代領者表示，報導是從東洋代理BNT疫苗卡關事件啟發，團隊一步一步爬梳探討泛中資藥商對台灣可能帶來的危機，並企圖帶來台灣能應對的方式，感謝評審肯定。

公共服務報導獎影音類，則由TVBS採訪團隊的「斷裂的社安網－泥菩薩的呼救」獲獎。TVBS團隊領獎人表示，報導從站在社會安全網第一線的社會工作者出發，試圖看見這群深陷泥淖、被組織剝削的社工困境，儘管自稱是「泥菩薩」，他們仍持續幫助弱勢中的弱勢，相當心疼。

TVBS團隊領獎人用電影角色「蝙蝠俠」舉例，「他很厲害，但也沒辦法救高譚市所有人，社工或媒體也是，改變不是某些人做很多很多，而是每個人都願意去做一點點、關注一點點。」

公共服務報導獎音頻類（含Podcast），則由警察廣播電台記者呂明宗製作的「是毒還是藥 難解習題」獲得評審青睞。呂明宗表示，「有些事情的答案不是非黑即白，希望大家可以看到不同處境的人，面臨不同狀況，進而思考不同問題」，最後感謝警廣夥伴，還有這麼多年堅持於新聞工作的自己。

天下雜誌採訪團隊製作的「山坡上的種電奇蹟」專題，則獲得公共服務報導獎數位創新類獎項。團隊領獎人表示，題目製作過程花了許多時間到現場走訪，感謝所有投入夥伴，並強調「我們並不反對再生能源，而是讓它去該去的地方」。

去年從缺的曾虛白先生新聞獎學術著作獎，今年由已故銘傳大學傳播學院院長倪炎元作品「凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人」獲得。倪炎元今年4月不敵肝疾過世，享壽63歲，今天由女兒倪瑞陽代領獎項。

倪瑞陽以書中父親的一段序文代為致詞感言，倪炎元說自己不是電影研究者也不是評論家，但很愛看電影，一直想從電影中尋覓結合政治與文化的專業題材，最終創作出這本著作，並在尾聲感謝研究助理與妻女在他倒臥病榻時持續給予幫助。倪瑞陽含淚表示，「這本書是我跟爸爸最重要溝通的遺作，希望大家能去書店買它來看」。

信義房屋社區營造與地方創生報導獎，由財團法人公共電視採訪團隊的「港口國小的獨木舟畢業趴」獲獎。公視團隊領獎人指出，台灣雖四面環海，人們對水域卻很陌生害怕，希望從原住民對海洋的態度，反思面對海洋與從小教育認識海洋的重要性。

媒體素養獎共有2名得主，分別是親子天下採訪團隊的「認識網路惡狼－破解網路兒少性剝削陷阱」數位專輯，以及台灣事實查核中心團隊的「查核工具箱」。

親子天下團隊領獎人表示，專題發想源自從韓國N號房事件檢視台灣，才驚覺國內也有類似網路犯罪事件。施雲心指出，網路帶來機會也帶來風險和挑戰，媒體素養刻不容緩，必須要教孩子保護自己、辨識真假，「身為大人的我們，也要為孩子守住這條線，成為孩子信任的大人，讓他們能安心求助」。

台灣事實查核中心總編審陳慧敏指出，記者的工作是求真，他們的工作則是打假，台灣事實查核中心成立3年以來相當不容易，希望能把手上常用的工具交給讀者，讓大家都有辨識訊息可信度的能力。

台達能源與氣候特別獎部分，文字類由上下游新聞市集記者林吉洋的「被困住的公民電廠－能源轉型獨漏的公民發電力」專題獲獎；影音類由公視採訪團隊的「白色珊瑚海」專題獲得肯定。

上下游新聞市集獲獎人林吉洋表示，期待更多人能關注綠能開發的隱藏成本，「能源轉型是全民參與，希望透過報導讓民眾意識到大家都是能源公民，能源轉型的責任也是公民責任」。

公視團隊獲獎人則說，拍攝海洋議題難度很高，得親臨現場、潛入海中，有極高風險，「海洋受到氣候破壞是最大的，希望透過這些我們用生命拿到的影像，可以給大家更多警惕，看到海洋問題，進而產生改變」。

台達能源與氣候特別獎音頻類與數位創新類，則分別由聯合報採訪團隊作品「告別不義之材 我們需要種樹，更要會砍樹」、鏡傳媒採訪團隊的「寂聲終章－暖化與末日災難的先知」獲獎。

聯合報獲獎者表示，民眾必須改變對伐木的想像，「我們必須會種樹也要有疏伐的概念，才能保持水土平衡」。鏡傳媒採訪團隊獎項代領人李志德則代為致詞，感謝評審肯定團隊融合敘事媒體的創意，希望大眾能因為報導而關注暖化議題。