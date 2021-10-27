全台房價易漲難跌，房貸壓力讓許多人望之卻步，只能退而求其次選擇租屋，有網友在好奇，大家租過最便宜的房子是多少，條件又差不多如何？引來大批網友分享自己的「租屋史」，有1名幸運兒曾租過月租僅1千元，且冷氣、洗衣機一應俱全的超值屋，並透露還曾看過獨棟豪華4層透天，附撞球間、書房，缺點只是離學校太遠，房租同樣也是一千，上述2者都在桃園。

1名網友在社群平台發文表示，通常便宜的房子都座落在較偏遠的地方、頂樓、空間小、屋況差，且還會根據房型、預繳的原因拉低價格，好奇大家曾經租過什麼價位的房子，是否能接受低房租所帶來的負面影響。

貼文一出後，許多租屋族紛紛粉想自己的租屋經驗，有網友十分幸運租到物美價廉的房子，「5500，頂加但空間很大，而且在台北，覺得便宜」、「3500，7坪套房和人合住，一個月只要1750」、「大學時一起合租整棟透天，平均一人兩千，雖然在鄉下，還是超便宜」、「台中沙鹿6坪半年一萬包水套房，同學媽媽介紹的，打很便宜折扣住超爽」。

有網友則是租到環境惡劣，影響生活品質的房子，「三千，車庫改建在一樓沒冷氣旁邊是臭水溝，根本住不下去」、「台南，1800一個月，4坪雅房….現在想起來我好能忍、想說只是睡覺的地方眼睛閉起來就沒差，對內窗很破，人生中最難熬的時刻」。

另外，有受眷顧的幸運兒分享自己租到超值房子，5坪雅房月租只要1千元，雖然家具部分是自購，但房東有提供冷氣、洗衣機、書桌等，超值；該名網友也提到另一個曾經看過的物件，「以前還有機會租有錢人的房子，獨棟透天4層樓，臥房、 書房、撞球間等等都有，可惜離學校有點距離，當時沒機車能騎，租不到，也是一個月一千，都在桃園，大學學區周遭」。