香港女子團體Twins由阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成，目前已是頂流女團之一，兩人也在各個領域上都有亮眼成績，多年來荷包也都賺飽飽；近期大陸一名網紅突襲阿嬌上海住處，簡約奢華風裝潢曝光，但不少網友注意到影片中的阿嬌身材略顯豐腴，她也認了自嘲「像一個氣球，一直胖瘦胖瘦」。

今年5月阿嬌上綜藝節目《怦然心動20歲》當來賓，就一度發福到觀眾差點認不出來，有些角度甚至看不見脖子，身體狀況惹人擔憂，因為阿Sa曾透露阿嬌有賀爾蒙失調問題；但後來得知，當時阿嬌是為戲犧牲，新作品題材類似韓國經典電影《醜女大翻身》，才會爆肥，沒多久也成功瘦下來。

阿嬌被大陸網紅突襲，上海豪宅曝光。(圖/ 摘自東網)

影片中零修圖真實體態狀況被網友發現似乎又腫了。(圖/ 摘自東網)

時隔多個月，最近有大陸正妹網紅驚喜造訪阿嬌位在上海的豪宅，阿嬌穿著黑色西服套裝現身，屋內米白色裝潢，雖然是簡約風格，但從一些家具擺設看出價值都不斐；而網紅參觀阿嬌的化妝間也驚呼連連，阿嬌更大方介紹自己護膚保養產品，總價值將近6位數，相當驚人。

不過，有眼尖網友注意到，阿嬌似乎又變圓潤了些，畫面中阿嬌不管正面還是側面，都清楚看到雙下巴，和網紅坐在一起時，身材也明顯比對方腫了一圈；對於自己身材忽胖忽瘦，阿嬌也幽默自嘲像是一個氣球，還說自己就是「一直胖瘦胖瘦，又胖又瘦又胖又瘦」。但粉絲仍力挺阿嬌，表示圓潤一點的阿嬌一樣很漂亮。