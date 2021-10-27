「每期學費破萬、保險情況不明，」新北市虎豹潭溪水暴漲致6人身亡，陪同孩子參加體驗營的一位父親接受媒體採訪時，描述了如此無助的情況。

溯溪、登山、潛水、騎馬，體驗大自然之際，民眾卻往往忘了體檢出遊前，主辦方和自己，到底有沒有投保公共意外責任險、特定活動保險、意外險或旅平險，保了哪張？是否演變成不賠事項。

「如果參與溯溪，卻因為洪水造成傷亡，公共意外責任保險將不會被啟動，」曾任律師多年的台灣保險法權威劉北元指出，主辦單位的「標配」是幫參與者投保公共意外責任險，但是，民眾更需留意主辦方有無加保「特定活動保險」。

劉北元解釋，「特定活動保險」對於溯溪、攀岩、潛水，或是原先在意外險中被歸類為不保事項的馬術、自由車等危險性較高的活動，都有承保意外事故。此外，該類保單也表列約30至40種特定事故如中暑、熱衰竭、高山症、潛水夫病等，這些均可納入承保之列。

民眾可自行投保意外險及上述的「特定活動險」，為自己爭取更多保障。