藝人艾力克斯身高184公分，高人一等的身材雖擁有不少好處，但他卻透露昨（27日）意外撞破頭入院縫了好幾針，並曬出長長血痕照，讓人看得怵目驚心。

艾力克斯在臉書曬出好幾張到醫院包紮的照片，表示昨晚去縫了好幾針，照片裡，老婆李詠嫻幫先是幫他冰敷頭部，接下來的畫面，可見他頭上有著一道明顯約5公分的血痕，看起來傷得不輕。

艾力克斯雖然受傷，還不忘幽默分析身高高的優缺點，首先好在「可以在演唱會上看到舞台」、「更容易搶籃板球」、「更難在淺水池中淹死」這幾點，可他也列了3項缺點，像是下雨天容易被雨傘戳到眼睛，或是搭飛機坐得不舒服，最後則解釋了自己得到醫院縫針的原因，原來他是在黑暗的樓梯間，不小心撞到凸出的混凝土，醒來時發現劇烈頭痛，讓他不禁苦喊：「今天不是個好日子。」

由於傷勢頗嚇人，吸引不少粉絲留言關心「早日康復，一切平安」、「哎喲，一定很痛」、「好嚴重喔」、「看起來就好痛」，並提醒他不要用手一直摸傷口上方，以免細菌感染，另外，不只星友小嫻前來回應「哥哥你還好吧？你還記得我是誰嗎」，Janet也打趣說「我的天好痛，你有跟階梯道歉了嗎？開玩笑的，希望你趕快好起來」。