高雄海神職業籃球隊今日宣布與全家便利商店成為冠名合作夥伴，將以「高雄全家海神職業籃球隊」名稱出賽 T1 聯盟新球季，透過全台超過3900家「全家」店舖的強大通路與便利服務，結合球團與選手，為籃壇帶來新氣象的決心，高雄全家海神將立足港都放眼全台，攜手為球迷與消費者創造全新願景。

高雄全家海神隊董事長兼領隊侯嘉騏與「全家」總經理薛東都對於雙方資源共享產生的可能性，同樣感到無比期待，侯嘉騏表示：「非常高興高雄海神能成為「全家」首度冠名職籃球隊的合作夥伴，是我們的神隊友！希望透過「全家」廣布全台通路與深入日常生活的服務，攜手為職籃運動文化帶來嶄新風貌。」對於體育出身的全家總經理薛東都，更是十分明瞭運動行銷深植人心的魔力：「因自己是體育出身，深知運動的重要與推廣不易，「全家」長期支持台灣在地體育運動，自2010年始販售職棒門票，檔檔秒殺完售，近年看好民眾健身風潮，更順勢推出鮮食類健康志向系列商品，同樣熱銷，這次將跨足到籃球運動，期望透過雙方多元合作，能提供喜歡籃球運動的民眾更多樣的服務。」

高雄全家海神隊強調深耕高雄在地理念，透過國揚集團旗下漢來飯店、漢來美食、漢來百貨產業多角化結合，讓職業籃球不僅僅是運動，更要結合潮流、音樂、運動在地文化等元素，讓職業運動朝休閒娛樂產業看齊，目標打造高雄運動娛樂新指標，掀起南台灣的職籃浪潮。

接下來高雄全家海神隊將有一系列的活動，11/13、14日熱身賽即將於高雄全家海神主場-高雄巨蛋登場，季票將同步在「全家」FamiPort事務機、FamiTicket購票網獨家開賣，敬請期待。

高雄全家海神隊預計結合雙方資源規劃獨家票券方案、在地店舖合作、健康鮮食開發，還有公益社會關懷，共四個面向，成為邁開第一步的基礎：一、公益關懷「全」啟動：「全家」響應關懷偏鄉不遺餘力，未來高雄全家海神將舉辦偏鄉學校與社區活動，邀請球迷一同攜手做公益。

二、獨家票券攏底「家」：季票、例行賽主場、季後賽門票都在「全家」FamiPort事務機台、FamiTicket購票網獨家販售，並陸續推出優惠票價方案。三、在地店舖最「海」派：結合高雄主場周活動，將推出「全家」專屬主題日，此外將與高雄在地「全家」合作，打造全家海神主題店舖。四、健康推廣「神」隊友：追求健康飲食成為全民新主張，高雄海神隊將與「全家」鮮食合作，讓全家海神成為你健康路上的「神」隊友。

「全家」的便利性與服務對於高雄全家海神隊的球員來說，已成為他們在港都生活的日常，今日出席的余純安、于煥亞還有胡瓏貿對自我管理要求極高，未來「全家」健康餐與鮮食將會是便利又令人放心的選擇，胡瓏貿表示，「全家」鮮食擁有便利性以及店舖獨家商品，讓他成為忠實顧客，「我是「全家」夯番薯的愛好者，富含碳水化合物且膳食纖維含量高又兼具美味，此外「全家」健康餐有與營養師合作，運動前後搭配，能補充營養及幫助身體恢復。」

身為高雄出身選手，余純安認為「全家」的購票機制十分方便，讓很多親友團可以進場加油：「稍早公布購票訊息後親朋好友想購票進場幫我加油，我都請他們參考「全家」FamiTicket購票網，當然很多自己要買給家人的公關票，之後同樣會去「全家」 FamiPort事務機 一次購入。」

「全家」不斷突破創新的企業精神不僅是海神學習目標與未來跨界合作的重要夥伴，更是海神秉持紮根在地、向外拓展，虛實結合不可多得的最佳「神隊友」，確立高雄全家海神隊帶給球迷職業籃球賽事全新體驗的明確目標！