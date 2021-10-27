美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus），以及美國國務院主管東亞暨太平洋事務前助理國務卿史達偉（David Stilwell），26日投書「有線電視新聞網」(CNN)。文中認為，日前才落幕的孟晚舟事件，充分顯示北京愈來愈偏好人質外交。這不僅是人道問題，更凸顯大陸與西方司法體系的落差；對此，美國應加強法律制裁、提高旅遊警戒等級等做法，讓北京放棄此一外交模式。

長期以來，觀察中國大陸的人士不斷警告北京愈來愈偏好「人質外交」。這樣的觀點在孟晚舟事件中充分得到驗證。2018年，加拿大以涉嫌違反美國制裁，而逮捕華為財務長孟晚舟。

此後不久，人在中國大陸的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），便遭到北京的拘留。9月下旬，孟才剛回到大陸，康明凱與史佩佛也獲得釋放。

※效法北韓挾持人質以獲利

作者認為，雖然北京多年來始終強調，康明凱與史佩弗遭逮捕與孟晚舟遭拘留無關，卻無法解釋為何在孟獲釋的幾個小時內，康明凱2人也會獲得釋放。因此，正如同北韓一般，北京也開始使用劫持人質以取得有利政治結果。問題是北京的行為獲得回報，而歷史顯示這種情況只會持續下去。這也代表著，前往大陸的政治與商界人士的安全恐無法獲得保障。

事實上，從統計數據來看，前往大陸旅遊而遭到拘留的風險相當低。在新冠肺炎大流行之前，每年有近300萬人前往中國大陸；被拘留者往往以在當地有商業或機構聯繫者為限，例如康明凱就專門為東亞一間非營利國際衝突組織提供建議。

然而，有鑑於北京行為的任意性，輕易忽略前往大陸的風險無疑相當不智。當然，北京持續否認為了地緣政治利益而拘留外國人。大陸外交部近日駁斥，人質外交的指控純屬假新聞，真正對民眾進行外交脅迫的是美國而非北京。

文中舉例，2020年秋天，大陸官員警告美國政府，其可能拘留美國公民，以回應司法部指控大陸科學家為共軍竊取美國大學的研究成果。

2014年，美加官員以竊取美國敏感軍事機密為由，逮捕1名大陸航太企業家，遭竊取的項目甚至包含F-35計畫。兩個月後，大陸從東北城市丹東逮捕加拿大籍高凱文和茱莉亞夫婦（Kevin & Julia Garratt）。

他們在缺乏證據下遭以間諜罪起訴，茱莉亞在6個月後獲釋，而高凱文則被拘留2年多，直到大陸公民承認侵入美國防產業承包商系統為止。

除加拿大公民外，美國人也成為北京目標。2018年，美國公民董和(Han Tong，音譯)慘遭逮捕入獄，並經歷3年的牢獄生活。她的兩個孩子則被禁止離開大陸，直到上周一為止。這些似乎是對其丈夫施壓，好讓其返回大陸面臨指控。文中強調，這些僅出於政治目的卻故意監禁與起訴外國公民，儼然抵觸人道原則。

文中分析，類似事件不僅具有政治目的與人道爭議，更凸顯大陸司法與西方的落差。北京法律體系明顯與國際不相容，並缺乏獨立的司法機構。這些等於向外國傳遞一明確訊息，即法律保護不但可以拋棄，也可成為有利可圖的交易。在西方司法體系，法律保護民眾免於政府侵害；但在大陸法律卻保障執政的共產黨，既不受民眾的影響，也不受地緣政治的牽動。

※如何因應

文中建議，美國可透過三種管道回應大陸人質外交。第一，透過近日通過的《羅伯特‧列文森人質尋回與接納問責法》，華府可對劫持美國公民的大陸個人、官員與司法官員進行制裁。

不僅如此，華府應將該法的適用範圍擴大，允許美國政府針對扣押美方或盟國公民的官員予以制裁。如此，就能針對北京拘禁加拿大公民的行為懲罰。

第二，西方國家應進一步阻止企業高層或其他有高度風險的公民，前往大陸旅遊。目前美國國務院將中國大陸旅遊風險列為三級，理由是當地政府「武斷的執行法律」。事實上，美方應將警戒提升至四級，使北京與伊朗、北韓等經常扣押他國公民為人質的國家列為同等。

第三，商界應自我發聲，使外界能聽見遭大陸劫持或竊取智慧財產權的實況。企業也應考慮減少前往大陸的商務旅行，使北京知道扣押人質的作法所產生的後果。

孟晚舟曾表示，等待引渡的過程中，自己帶著電子腳鐐，軟禁在豪宅之中，這樣的折磨讓她受夠了。但為北京拘留的康明凱等人，卻還沒披露在大陸政府拘禁的真相。如果他們開口，西方旅客應仔細聆聽前車之鑑。