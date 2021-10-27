台北農產運銷公司訂定「北市果菜批發市場零批場管理規章」，14日逕自公告修改規章，改成攤位不得繼承、不擺攤需請假、攤位1年簽1約等，引起市場攤商、承銷人大反彈，抗議政府影響他們的生計，炮轟連菜攤都要搶，根本「政策殺人！」市場處回應，是因今年疫情爆發，發現實際攤位經營者與登記者不符，才修改規章，會再傾聽。

北市蔬菜公會27日邀集北市市場處、北農到場開會，大約100多名攤商到場抗議，痛批市府連菜攤都要搶，掠奪他們的生存權。北市蔬菜公會理事長林長平更說，不能繼承非常不合理，大家只是圖個安穩的工作環境而已。

立委蔣萬安、林昶佐、北市議員吳沛憶、郭昭巖、劉耀仁、應曉薇、吳志剛、鍾小平均到場關心，蔣萬安痛批，市場是傳統產業，幾乎是世代經營，生計將嚴重受影響，不能拿承銷人、攤商來開刀，市府手段粗魯，逕自修改規定，他無法接受這種強度關山的行為。

「北市府傲慢！」吳沛憶怒轟，任何政策都要有公聽會、座談會、說明會等程序溝通，且也要傾聽攤商意見，這次要修改這麼大影響的規章，居然只是一個上網公告就想實施。

劉耀仁也炮轟，市府擅自決定，太過離譜，他一定會捍衛攤商權益，協助解決問題。郭昭巖則說，新規定非常不合理，她要求在沒傾聽攤商心聲前，不准實施，要求市長柯文哲應重新檢討。

市場處副處長高群荐表示，今年5月疫情發生後，出現零批場有人染疫，卻難以核對身分，發現實際攤位經營者與登記者不符，因此才會修改規章，市府仍會顧及承銷人與攤商的權益，會再說明清楚。北農也說，有聽取攤商的聲音，整理意見後會再說明。