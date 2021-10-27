立委張廖萬堅27日與相關單位現地會勘，保障居民安全，獲內政部營建署允諾將全力協助，爭取2500萬補助施作，預計明年上半年完工，讓居民免受淹水之苦。（盧金足攝）

台中市西屯區大墩19街與大聖街口周邊，每逢大雨就淹水，立委張廖萬堅、市議員陳淑華、林祈烽27日與相關單位現地會勘。（盧金足攝）

台中市西屯區大墩十九街與大聖街口周邊，每逢大雨就淹水，立委張廖萬堅27日與相關單位現地會勘，保障居民安全，獲內政部營建署允諾將全力協助，爭取2500萬補助施作，預計明年上半年完工，讓居民免受淹水之苦。

西屯區何南里長曹豐洋向張廖萬堅陳情，張廖萬堅邀集內政部營建署水工處副分處長盧偉銘、市府水利局總工程司連昭榮、市議員陳淑華及林祈烽等相關單位舉行協調會。

張廖萬堅指出，雨水下水道是看不見的工程時常被忽略，卻是現代都市裡不可或缺的公共設施，大墩十九街與大聖街口因排水溝設計不良每逢大雨就淹水，他向營建署爭取將大墩十九街雨水下水道工程納入前瞻基礎建設計畫第三期中，爭取中央經費2500萬全額補助施作，預計明年上半年完工，讓居民免受淹水之苦。

市議員陳淑華說，曹豐洋及在地民眾在兩年前向她陳情，大墩十九街與大聖街口逢雨必淹，找來市府會勘卻始終找不出原因，她建議市府施作雨水下水道徹底改善排水問題，礙於市府經費問題遲遲未施工，請張廖萬堅全力協助爭取中央前瞻經費施作。

市議員林祈烽表示，何南里在20多年前重畫時，排水系統規畫未完善，大雨便無法發揮有效排水功能，大墩十九街與大聖街兩條水溝的水匯集無法排洩造成淹水，對於行駛的車輛與過往民眾來說非常危險，市府應及早施作雨水下水道，徹底解決淹水問題。

曹豐洋說，大墩十九街每逢大雨就會發生雨水倒灌的現象，大墩十九街與大聖街口，大雨一下，側溝排水不及全部倒灌，馬路與騎樓瞬間變成小河相當危險，地方里民苦不堪言。

水利局總工程司指出，大墩街十九街雨水下水道工程去年提報內政部營建署，因資料不齊全擱置，近期已將相關資料備齊，下周將送內政部營建署，經費核准後市府會接續辦理雨水下水道工程施作，趕在明年上半年完成施工改善排水系統。

營建署水工處副分處長盧偉銘表示，雨水下水道是降低民眾免於受淹水狀況的重要建設，有效的改善都市排水系統。今日出席會議與場勘，了解地方上的需求，待水利局將計畫書資料補齊送來，將會盡速審核列入第三期優先施作範圍全力協助。