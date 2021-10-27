德國27日公布兩項經濟指標，其中9月進口價格受到原物料漲價影響較去年同期增加17.7％，創下1981年8月以來最大增幅。Ifo研究中心調查也指出，10月德國就業指數從9月的104.3點降至103.6點。調查顯示德國製造業就業指數在10月維持不變，尚未受到上游供應鏈混亂影響，但服務業就業指數下滑。