德國9月進口價格創40年最大增幅 10月就業指數下滑 18:432021/10/27 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國27日公布兩項經濟指標，其中9月進口價格受到原物料漲價影響較去年同期增加17.7％，創下1981年8月以來最大增幅。Ifo研究中心調查也指出，10月德國就業指數從9月的104.3點降至103.6點。調查顯示德國製造業就業指數在10月維持不變，尚未受到上游供應鏈混亂影響，但服務業就業指數下滑。 股價指數期貨贏家專欄－超級財報周開跑 美股攻高 《國際經濟》疫苗涵蓋率增 韓10月消費者信心4個月最高 #就業指數 #德國 #進口 #最大增幅 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸1-9月工業利潤年增45％ 這幾類利潤飆漲9倍 11:322021/10/27 兩岸 工商社論》物價大敵當前 央行宜擁抱強勢新台幣政策 04:102021/10/27 財經要聞 權證星光大道－聯發科 外資加碼卡位 04:102021/10/27 證券．權證 《櫃買市場》櫃買業績發表會 11月起10連發 12:162021/10/27 財經 《國際產業》基礎化學品價揚 巴斯夫3度上調全年獲利 15:232021/10/27 財經 僅85億元 壽險9月匯兌成本 28個月新低 04:102021/10/27 金融．稅務 《金融》公司戶退票張數、退票額占比 9月雙升 17:222021/10/27 財經 9月景氣燈號續亮紅燈 國發會：疫情、供應鏈風險仍存 16:572021/10/27 財經 《基金》雙利多加持 東協市場近月績效勝MSCI世界、新興市場指數 14:492021/10/27 財經 五倍券好適合家庭開銷 耐久財消費撐住10月 11:232021/10/27 財經 《國際經濟》澳洲上季核心通膨創6年新高 央行提前升息機率增 15:232021/10/27 財經 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下惡果 - 財經 張忠謀1張照公開台積電30年戰略 他卻爆當年這3人的決定最關鍵 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 台積電宣布最新製程 擴大技術領先 - 財經 - 旺報 男大生瘋虛擬貨幣 1年從16萬暴賺千萬 他竟嘆：對生活迷茫了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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