新北市議會上周二讀討論《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，國民黨新北市議員陳儀君認為應比照兒少法加嚴，臉書卻被業者灌爆，甚至電話恐嚇「假如我過去殺了議員，也可以說誤殺嗎？」陳儀君向警方報案後，新店警方查出娃娃機業者31歲陳姓男子涉案，今（27）日傳喚到案，訊後依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

據了解，陳儀君因在議會主張自助選物販賣機店與學校距離應從嚴到200公尺以上，本月22日下午陳的助理即接獲匿名電話，恐嚇「不怕我們去潑漆嗎」、「假如我過去殺了議員，也可以說誤殺嗎？」等語；隔天助理至新店警分局報案，分局受理後即著手調查，並於陳儀君服處規畫專案安全維護。

警方鎖定在新店區經營娃娃機店的31歲陳姓男子涉案，今日下午通知陳男到案說明。陳男供稱，因陳儀君在議會的發言恐影響他的生計，故致電議員服務處陳述內心的想法，並無恫嚇之意。

新北市長侯友宜對此案高度重視，今日上午特別在市政會議輿情討論時指出，必須讓議員暢所欲言，要求警察局當重大刑案嚴辦。

新店分局表示，民眾積極參與公共事務討論本為好事一樁，但主張自身意見時，應採取合法文明管道，若因一時衝動，以不法手段表達自身立場，警方絕對嚴辦到底。