豐原轉運中心工程進度已達94.5％，預計年底完工，目標明年6月啟用。（王文吉攝）

立委江啟臣邀集相關單位會勘豐原轉運中心，聚焦周邊交通動線及未來發展。（王文吉攝）

豐原火車站旁的台鐵3號倉庫為歷史建築，但並未對外開放。立委江啟建議結合在地特色活化開發。（王文吉攝）

斥資7億元興建的豐原轉運中心完工在即，預計明年6月啟用。立委江啟臣27日邀集相關單位會勘周邊動線及未來發展，他除緊盯啟用前做好配套規劃，力促東北街拓寬，貫通至圓環北路，並爭取活化周邊環境設施，串聯火車站與復興商圈，成為北台中觀光亮點。

豐原轉運中心由中央補助2.17億元，市府投入5.16億元，共計7.33億經費興建，其中地下1、2樓為機車停車場、1樓為轉運中心、2樓為商場、3至5樓為汽車停車場。目前施工進度已達94.5％，預計年底完工，目標111年6月啟用。

江啟臣邀請台灣鐵路管理局、台鐵局資產開發中心、台中工務段、台中運務段豐原站，台中市交通局、地政局、建設局、文化局等單位會勘豐原轉運中心四周動線及周邊未來發展。市議員張瀞分及多位里長也到場提出建言。

江啟臣指出，他爭取鐵路高架化到改建豐原火車站，完工後帶動通勤民眾及觀光客顯著成長。由於豐原火車站周邊有轉運需求，且缺乏停車空間，進而爭取豐原轉運中心，藉由完善交通建設，帶動大山城發展。

江啟臣表示，豐原轉運中心啟用後勢必增加附近車流，市府地政局、建設局應規劃具體方案與時程，讓東北街持續貫通至圓環北路，以紓解交通壅塞問題。車站周圍的閒置空間也應設法活化，並結合復興商圈做通盤規劃。

江啟臣提到，豐原火車站旁的台鐵3號倉庫為歷史建築，但並未對外開放，目前由台鐵局資產開發中心所管轄，台鐵局應以在地特色進行活化開發，並結合橋下空間做整體規劃。

至於橋下綠空廊道部分，他也建議市府應舉辦文創市集或邀請街頭藝人駐點，連接復興商圈形成環線，帶動地方發展。火車站西站前廣場可規劃巨型聖誕樹，連同車站前空間規畫整體意象，常態推出活動，型塑豐原新特色。

張瀞分表示，豐原轉運中心啟用後，當地大眾運輸系統將正式整合，提供最舒適便捷的服務。她最關心的建設就屬東北街拓寬，希望市府能盡速編列經費，打通豐原的任督二脈。

江啟臣最後強調，建設不分中央地方，只要有助益就該全力推動。豐原山城是北台中發展的核心，未來會持續舉辦會勘追緊進度，請各級單位務必配合，全力推動地方建設。