新竹市議員李妍慧27日獲邀代表新竹市，參加在韓國舉辦的首爾氣候變遷市長論壇（SMFCC 2021），用視訊形式向來自14個國家的15個城市，報告新竹市在碳中和、能源循環以及永續發展的成果與願景。首爾氣候變遷市長論壇為首爾市府與國際非政府組織地方政府永續發展理事會（ICLEI）協力舉辦，以城市為單位，邀請全球各地代表報告所在地在全球變遷之下所做的努力。

此次會議，李妍慧以回收都市空間為題，說明在降低碳排放政策目標下，地方政府如何與在地團體共同打造友善且永續的生活環境。李妍慧以公民團體活化林森路的舊中興百貨為例，說明城市動能的重啟，能夠吸引商業回流，同時也降低通勤中的碳排量。

此外，李妍慧也以公道五路旁原本台肥土地為例，即將在2024年完工的竹科X計畫建築不僅可以活絡科學園區與老城區之間的城市機能，更能夠帶來更順暢的交通、更合理的通勤動線。在建築完成後，強調新創、研發以及永續能源的產業將會進駐園區大樓，為新竹市未來的產業發展，貢獻可觀的綠色經濟。

首爾氣候變遷市長論壇今年邀請的對象包含芬蘭土庫市長Minna Arve、丹麥羅斯基勒永續建築部門代表Klaus Kellermann、聯合國環境署永續製程顧問Lukas Von Schuckmann，以及首爾倡議組織Almang Market的執行長Ju Eun Lee，都受邀分享各城市在碳中和以及永續能源議題上的努力，該論壇影響力與重要性可見一斑。

歷年獲邀參與首爾氣候變遷市長論壇的有新北市長侯友宜、高雄市副市長陳雄文以及台中市副市長林依瑩等，本次獲邀的李妍慧表示，新竹在疫情之中，因為科技產業的蓬勃，讓台灣仍保有相當的競爭力，未來新竹將會愈來愈有機會在各種形式的永續論壇中露出，應持續發展永續能源，新竹不僅要穩坐台灣科技首都，還要躋身典範級的綠色城市。