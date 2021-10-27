白俄羅斯在宣布口罩禁令不到兩周，且在本月21日出現新冠肺炎（COVID-19）確診新高後，當權者竟然因為防疫措施沒有其必要性，而宣布解除配戴口罩的規定，令當地醫生感到震驚。

《美聯社》報導，白俄羅斯在新一波疫情下，在10月9日宣布口罩禁令，白俄羅斯人民被要求在公共場所，包含搭乘大眾交通工具以及進入商店時，需要配戴口罩。

然而在上周，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）卻認為這些防疫措施沒有必要，決定解除。報導引述盧卡申科說法，他表示：「派警察追捕那些沒有配戴口罩的人太過分了」、「我們並不是西方（世界）。」另外有報導指出，盧卡申科反對在戶外戴口罩，認為「只要呼吸新鮮空氣，就算感染也能輕易消滅病毒。」

白俄羅斯目前正處於新一波疫情高峰。根據約翰霍普金斯大學統計，本月21日單日確診2097人，是自疫情大流行以來單日新高。目前總共累積590226例確診，4546人死亡；過去一個月確診人數則有60023人，454人病故。不過很多人都不相信官方公布的數字，認為確診人數、疫情嚴重情況都被低估。

針對白俄羅斯取消口罩禁令，該國知名傳染病專家Nikita Solovei對此表達強烈批評。他指出在疫情高峰，感染仍持續蔓延的情況下，這項政策簡直是「瘋狂」；他的臉書貼文指出目前「所有地區的診所和醫院都擠滿了COVID-19患者，氧氣跟藥物都短缺。」顯示了當地疫情的嚴重性；在解除口罩禁令後，他認為「官員們將在不久之後在人民與法律面前對此承擔責任。」

報導指出，在疫情大流行之際，盧卡申科將人們對於冠狀病毒的擔憂是為「精神病」，並且拒絕實施任何防疫措施。白俄羅斯是唯一一個在疫情流行期間，仍舊開放球迷入場觀賞職業足球比賽的國家。面對防疫，盧卡申科還表達過「用伏特加殺死病毒」，鼓勵人們去洗三溫暖、去田裡工作來防止感染，還宣稱「拖拉機將會治癒所有人。」

在白俄羅斯當地染疫人數與病歿人數不斷激增的情況下，白俄羅斯對於防疫的傲慢態度激怒了許多白俄羅斯人。他在2020年8月的投票中，連任總統的第六個任期，也激發了民眾憤怒，西方與反對派都認為選舉的結果是一場騙局。

這項結果引發持續數月的大規模抗議，白俄羅斯當局逮捕超過35000人，還有數千人遭到警方毆打；針對這項鎮壓，也引發西方的嚴厲制裁。

《美聯社》報導，以鐵腕統治白俄羅斯超過27年的盧卡申科，在宣布解除口罩禁令後，在西方贏得了「歐洲最後一個獨裁者」的稱號。

自10月中旬以來，白俄羅斯官方公布的數字，每日確診都超過2千人。盧卡申科根據自己的看法，向醫療系統提出了建議，讓醫療院所停止治療其他疾病，專注治療新冠肺炎患者，他還指出「若是病人不再需要靜脈注射或其他治療，就應該把病人送回家，不應該讓不需要長期住院的人待在醫院7~10天」認為這樣能減少醫療系統的負荷。

他還認為在疫情期間，白俄羅斯癌症患者數量有所減少，聲稱「COVID-19可能是治療腫瘤的良方。」不過他的說法並沒有任何事實根據來支持，引發強烈批評。

專責協助可能被政權報復之醫療人員的白俄羅斯醫療團結基金會協調員Andrei Tkachev也譴責當局取消口罩令的規定。他表示「醫生理解這些說法很荒謬，但是不敢公開反對，因為害怕自己因此下獄。」他還表示，有很多批評當局的醫療人員被解雇，讓醫療系統承擔更多壓力。

針對白俄羅斯當地的疫情，Andrei Tkachev指出「當局粗心大意的態度也讓公民疏於防範，讓局勢更為嚴峻。也導致疫情規模僅能被推測（不準確）。」

根據統計，人口有930萬的白俄羅斯已有超過58萬人感染新冠肺炎，4546人死亡，完全接種疫苗者僅有19.68%。白俄羅斯目前已經停止公布每日死亡人數，Tkachev也指出「官方數據不可信，這是偽造的。」這一點從醫院人滿為患就可以知道，實際（染疫）數字還要高出幾倍。

在2020年8月總統大選的參選人─主要反對派Sviatlana Tsikhanouskaya也認為白俄羅斯官方公布的疫情相關統計不可信賴。她認為白俄羅斯面臨相當嚴重的疫情，但是當局並沒有做好準備。她在先前的總統大選後迫於壓力已搬到立陶宛。