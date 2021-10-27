台積電創辦人張忠謀在26日玉山科技協會20周年慶祝大會晚宴的演講，表達不認同台灣半導體赴海外設廠看法，呼應當初在APEC非正式領袖閉門會記者會強調，雖然不認同各國半導體自給自足趨勢，但還是要出來說話，不然情況失控，會發展到相當可怕的程度。事實上，台積電董事長劉德音在日前受訪也指出，英特爾認為在亞洲生產晶片導致供應鏈緊繃是錯誤說法，甚至面對台積電赴海外設廠，也坦言是客戶的政治動作。

張忠謀早在2019年11月、同時也是退休後的首場台積電運動會上亮相，提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。張忠謀也在晚宴談起，台積電面對近期的地緣政治持續變動，台積電的地位只會愈來愈重要，近來半導體短缺嚴重，但這個情況終究會緩解。

張忠謀指出，以台灣為總部的半導體業可以很有競爭力，但去歐美設廠會有很大的挑戰。張忠謀表示，從美國來台灣之際並沒有帶班底，當時在德儀的老同事認為這樣很難做事，但因為在台灣製造生產的良率優勢，讓他能向國際客戶交代，台積電技術導向的客製化產品很有競爭力，讓台灣變成全球半導體供應鏈不可或缺的一環。

但張忠謀認為，這個競爭力僅限於在台灣營運，因為成本過高、海外管理不可能如過去美國管理海外機構的權威，台灣管理者不可能在美國亞利桑那州的廠區管理，如同英特爾一樣好，台灣營運是保持競爭力的唯一選擇。

張忠謀表示，過去幾十年，美國和亞洲許多公司多因全球化和自由貿易而發達成長，現在全球不再是平的了，半導體多了很多競爭者，對亞洲、全球半導體業者都是挑戰。至於英特爾在美國設廠，直言不一定做得到低成本的半導體供應鏈，就算花數千億美元，也不可能架構起半導體產業，反而讓成本上升，台積電會以台灣為總部會一直發展下去。

劉德音今年5月接受美國電視台專訪時，回應英特爾執行長Pat Gelsinger於3 月上任接受 BBC 採訪，聲稱亞洲生產太多晶片的說法，才導致半導體供應鏈出現瓶頸，劉德音認為，目前是因為疫情問題，並非製造地點在哪。

據今周刊報導，劉德音受時代雜誌採訪表示，台積電決定赴美建廠來自「客戶的政治動作」，認為半導體在地化，也不會增加供應鏈韌性，甚至會降低。劉德音建議，美國與其追逐半導體在地化，應該將資金投入具有前瞻性的技術開發，包括系統設計、AI以及量子運算等。

財訊曾報導，張忠謀受訪提到，台積電赴海外設廠，正與他所說的方向背道而馳。但張忠謀表示，台積電做的事情是目前需要的事，中間沒有任何衝突，他說明全球化分工是應該要做的理想做法，雖然現在各國趨勢是要自給自足，但還是要及時提醒，情況可能會發展到相當可怕的程度。

半導體行業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）今年上半年發布研究報告指出，超過90%最先進半導體製程都在台灣生產。美國要花費3500億~4200億美元，才能夠打造自給自足的半導體供應鏈，大陸投資成本便宜近半，約1750~2500億美元。假使這些成本全部轉嫁給客戶，晶片價格可能要貴上35%~65%不等。