受國際原物料大漲影響，新北市5座前瞻停車場統包工程經評估把設計標、施工標分開招標，全改採設計標先行發包，經第1次開標，5案均有設計建築師參與投標，讓這5案前瞻停車場露出曙光，預計11月結果會出爐。

交通局長鍾鳴時表示，原統包工程標案設計到施工都由同一家廠商完成，可確保施工風格一致，成品更符合設計理念，但因設計到施工要6個月到8個月時間，時間一拉長，物價若因此波動，可能造成廠商鉅額損失；因此把設計標、施工標分開招標以降低風險，提高廠商投標意願。

鍾鳴時說，板橋溪北公園、板橋忠孝公園、三重興華公園、板橋信義國小、三重信義公園等5案前瞻停車場興建計畫，原本工程款為15.2億元，中央補助7.2億元，市府已檢討增加自籌2.3億預算，將預算提高至17億元，且延長工期，但因面臨營建物價飆漲及移工疫情管制窘境，致統包工程發包困難重重，仍多次流標。

停車管理科長蔡柏坤表示，工程發包策略調整後，這5案前瞻停車場設計標於本月26日第1次開標，5案均有設計建築師踴躍參與投標，預計11月底前完成評選及決標作業，後續設計階段將會針對個案檢討並最佳化工法及工期，以更符市場行情，有利於後續工程標順利完成發包。